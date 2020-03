Koronavírusos a marokkói miniszter, aki pár napja még Pintér Sándorral tárgyalt

Kezet is fogtak a politikusok.

Szombaton este közölték a marokkói lapok, hogy koronavírussal fertőződött meg Abdelkader Amara, az ország közlekedési és vízügyi minisztere. A tárcavezető szerdán Budapesten járt, és több magyar politikussal is tárgyalt – írja a 444 külföldi sajtóbeszámolók alapján. A La Vie Éco beszámolója szerint az európai tárgyalásról hazaérkező politikus szokatlan fáradtságot érzett és fájt a feje, ezért orvoshoz fordult. A tesztek pedig szombaton kimutatták, hogy az új koronavírus fertőzte meg. A tünetei nem súlyosak, ezért orvosai tanácsára két hétre házi karanténba vonul, onnan fog dolgozni. Abdelkader Amara megfertőződése Magyarország politikusainak is fontos hír. A miniszter ugyanis európai tárgyalásainak utolsó állomásaként szerdán Magyarországon is járt.