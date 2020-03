Egészen rendkívüli játéknap – Összesen hat olyan UEFA-tagország van, ahol nem álltak le a küzdelmek

Fölényes győzelmet aratott a Zalaegerszeg a Debrecen ellen, a Paks hosszabbításban mentett pontot, és gól nélküli döntetlen született Mezőkövesden.

Az éllovas és címvédő Ferencváros magabiztosan, 5-0-ra legyőzte az újoncként sereghajtó Kaposvárt a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában szombaton. A kezdés után a Kaposvár rendkívül passzív taktikával engedte magára a Ferencvárost, amely ezt kihasználva azonnal óriási mezőnyfölényhez jutott. A ferencvárosiak vezető góljához kellett a kaposvári védelem kihagyása, és Boli éles szögből a rövid felső sarokba lőtt a 38. percben. A szünet után picit kinyílt a Rákóczi, ezt az 58. percben Isael révén góllal büntette az FTC. A kétgólos hátrány nem vette a vendégek kedvét, akik közepes iram mellett próbáltak már támadni is. A kaposvári együttes sorsa a 73. percben pecsételődött meg, amikor szöglet után Blazic fejessel vette be a kaput. A végeredményt a cserejátékos, Varga Roland állította be, aki a hajrában duplázott: a szélső mindkétszer centerezés után, közelről volt eredményes. A bajnokságban a Ferencváros pályaválasztóként 49 találkozó óta nem talált legyőzőre, ebben az időszakban a 38. győzelmét aratta. Az FTC – ugyancsak pályaválasztóként – továbbra is veretlen a Kaposvárral szemben, a 14. hazai mérkőzésén nyolcadik alkalommal győzött. A Rákóczi sorozatban a nyolcadik bajnoki mérkőzését veszítette el, a legutóbbi öt alkalommal gólt sem szerzett.

Eredmény: Ferencvárosi TC-Kaposvári Rákóczi FC 5-0 (1-0) Groupama Aréna, zárt kapuk mögött, v.: Solymosi gólszerzők: Boli (38.), Isael (58.), Blazic (73.), Varga R. (85., 92.) sárga lap: Otigba (48.), illetve Nagy K. (90.) Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics, Blazic, Otigba, Heister - Haratin, Sigér - Zubkov (Varga R., 81.), Isael (Vécsei, 84.), Nguen - Boli (Szihnyevics, 81.) Kaposvár: Slakta - Vachtler, Ur, Szabó A., Fodor - Pintér, Hegedűs (Nagy R., 65.), Szakály A. (Nagy J., a szünetben), Borbély, Nagy K. - Ádám (Balázs Zs., 70.)

A Kisvárda 5-1-re legyőzte a Budapest Honvéd csapatát. Eleinte mindkét oldalon sok volt a hiba, nem alakult ki folyamatos játék, helyzet sem adódott a csapatok előtt. Húsz perc elteltével azután a kispesti Djordje Kamber, illetve a kisvárdai Claudiu-Vasile Bumba is kihagyott egy-egy nagy lehetőséget, majd a 34. percben egy gyors ellenakció végén Jefferson Gomes de Oliveira lőtt az oldalhálóba, George Clayton Mayron lövését pedig Dombó Dávid védte. Az első félidő zárásaként két percen belül a szabolcsiak brazil légiósai közül ketten is betaláltak: előbb Oliveira, majd Lucas Marcolini volt eredményes átlövésből. A második félidő elején Davide Lanzafame elesett Rados Protic szorításában a tizenhatoson belül, majd a megítélt büntetőt az olasz csatár értékesítette is, ezzel szépített a Honvéd. A vendégek a 62. percben Rubus Tamás fejesgóljával visszaállították a különbséget, és a folytatásban is aktívabbak voltak támadásban. A fővárosiak próbálták szorosabbá tenni az állást, ezért hátul rendszerint kinyíltak, ezt kihasználva Sztavrosz Cukalasz, majd Gosztonyi András is betalált, így a Kisvárda meglepetésre – ám a látottak alapján megérdemelten – kiütésessel nyert. A szabolcsiak legutóbb október közepén tudtak idegenben nyerni az élvonalban, azóta öt vereség mellett két döntetlent játszottak vendégként. A kispestiek legutóbb 2018 februárjában kaptak öt gólt tétmérkőzésen.

Eredmény: Budapest Honvéd FC-Kisvárda Master Good FC 1-5 (0-2) Illovszky Rudolf Stadion, zárt kapuk mögött, v.: Vad II gólszerzők: Lanzafame (52. - tizenegyesből), illetve Oliveira (43.), Marcolini (44.), Rubus (62.), Cukalasz (76.), Gosztonyi (83.) sárga lap: Uzoma (58.), Kamber (59.), Lanzafame (90.), illetve Protic (51.), Melnyik (57.) Honvéd: Tujvel - Batik, Kamber, Lovric - Mezgrani (Ikenne-King, 49.), Nagy G., Uzoma (Moutari, 66.), Gazdag, Aliji - Lanzafame, Mayron (Ugrai, 73.) Kisvárda: Dombó - Melnyik, Cukalasz (Simovic, 80.), Rubus, Protic - Ene, Karaszjuk - Fernando Viana (Tischler, 84.), Marcolini, Bumba - Oliveira (Gosztonyi, 74.)

A Debrecen vendégeként 3-0-ra győzött a kiesés elől menekülő Zalaegerszeg. A félidő közepéig mindkét együttes elhibázott egy-egy hatalmas helyzetet. A játékrész második felében nyolc perc alatt kétszer is bevette a Zalaegerszeg a Debrecen kapuját. Szünet után egy ideig a hazaiak irányították a játékot, veszélyes akciót azonban csak elvétve tudtak vezetni. A ZTE magabiztosan őrizte előnyét, sőt ellentámadásokból akár újabb gólokat is szerezhetett volna. A hajrában aztán az ötlettelenül játszó Debrecen ellen a vendégek tovább növelték előnyüket, és magabiztos győzelmet arattak.

Eredmény: Debreceni VSC-Zalaegerszegi TE 0-3 (0-2) Debrecen, zárt kapuk mögött, v: Iványi gólszerzők: Bobál G. (30.), Stieber (38.), Radó (87.) sárga lap: Kundrák (83.), illetve Katanec (12.), Bőle (44.), Bobál D. (57.) DVSC: Kosicky - Bényei (Kundrák, 46.), Szatmári, Pávkovics, Ferenczi - Bódi, Kusnyír, Haris, Varga K. - Szécsi, Garba (Milunovic, 76.) ZTE: Demjén - Bolla, Szépe (Bobál D., 34.), Katanec, Bedi - Katelarisz, Mitrovic - Bőle (Babati, 90.), Stieber, Radó - Bobál G. (Ikoba, 82.)

A harmadik helyezett Mezőkövesd 0-0-s döntetlent játszott a negyedik Puskás Akadémiával, ezzel megmaradt a hatpontos különbség a két csapat között a tabellán. Kiegyenlített játékot hozott az első félidő, helyzet adódott a hazaiak és a vendégek előtt is, de egyik fél sem szerzett gólt. A vendégeknél sérülés miatt kapust kellett cserélni a 40. percben. Fordulás után kevesebbszer jutottak el gólhelyzetig a csapatok, így aztán a félidő felénél az edzők cserékkel igyekeztek új lendületet vinni a küzdelembe. A hajrában a Puskás Akadémia volt veszélyesebb, ám a mezőkövesdi kapus kétszer is a helyén volt, így maradt a gól nélküli döntetlen.

Eredmény: Mezőkövesd Zsóry FC-Puskás Akadémia 0-0 Mezőkövesd, zárt kapuk mögött, v: Erdős sárga lap: Eperjesi (80.), illetve Vanecek (55.) Mezőkövesd: Szappanos - Farkas, Pillár, Karnyickij, Vadnai - Cseri (Vajda, 67.), Meszhi, Berecz, Besirovic (Nagy, 67.) - Zivzivadze, Jurina (Eperjesi, 78.) Puskás Akadémia: Hegedüs (Tóth, 40.)- Radics, Szolnoki, Hadzsiev, Deutsch - Favorov, Urblik, Plsek - Slagveer, Vanecek, Gyurcsó (Sós, 72.)

A vendég Paks a hosszabbításban egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott az Újpesttel Zalaegerszegen. Az első helyzetre bő húsz percet kellett várni, akkor Poór fejjel tévesztette el az újpesti kaput. Ezt követően ismét a mezőnyjátéké lett a főszerep. A szünet előtti percekben az Újpest játszott meddő fölényben, egyszer a gólhoz is közel járt, de Koszta szabadrúgása után a kapufa mentette meg a Paksot. A folytatásban eleinte az Újpestnek, aztán a Paksnak voltak ígéretes támadásai, mégis a „hazaiak” szereztek vezetést Litauszki fejesgóljával. Az előny birtokában a lila-fehérek átadták a területet, így a Paksnál volt többet a labda, de veszélyes szituációt nem tudott kialakítani a rivális kapuja előtt. A 73. percben Szakály Dénes súlyos fejsérülést szenvedett, amikor Pajoviccsal ütközött, és ezért le kellett cserélni. A hosszabbításban aztán egy labdaeladást kihasználva váratlanul egyenlített és így pontot mentett a Paks. A kiesés elkerüléséért küzdő mindkét csapat három kör óta nyeretlen az élvonalban.

Eredmény: Újpest FC-Paksi FC 1-1 (0-0) Zalaegerszeg, zárt kapuk mögött, v.: Pillók gólszerzők: Litauszki (57.), illetve Könyves (94.) sárga lap: Onovo (97.) Újpest FC: Pajovic - Heris, Litauszki (Szakály P., 82.), Ristevski - Nwobodo, Sedlacek, Onovo, Bacsa (Zsótér, 72.) - Koszta (Csongvai, 90.), Novothny, Rácz B. Paksi FC: Rácz G. - Osváth, Poór, Szélpál (Lenzsér, a szünetben), Szabó J. - Szakály D. (Bertus, 73.), Windecker, Balogh B. - Kecskés (Hahn, 65.) - Könyves, Böde

A több mint húsz percet emberhátrányban futballozó MOL Fehérvár FC 1-1-es döntetlent játszott a vendég Diósgyőrrel. Fehérvári helyzetekkel kezdődött a találkozó, a diósgyőriek az első játékrész közepéig elvétve jutottak el a hazai kapuig. A folytatásban is a vendéglátók játszottak mezőnyfölényben, Branislav Danilovic több alkalommal védett bravúrral, így a szünetig nem esett gól. A pihenő után nagy Vidi-helyzetekkel folytatódott a meccs, már a Diósgyőrnek is voltak ziccerei, de a két kapus mindent védett. A 68. percben emberelőnybe került a DVTK, mert Funsho Bamgboye megkapta második sárga lapját. A piros lap ellenére a Fehérvár szerzett vezetést Nego Loic találatával, ám nem tartott sokáig a hazai előny, mert Haris Tabakovic két perc múlva egyenlíteni tudott, beállítva ezzel az 1-1-es végeredményt.