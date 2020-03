Von der Leyen: csak egymást segítve kezelhetik sikerrel a járványt az uniós országok

Olaszország hiányolja Európa segítségét és szolidaritását. A járvány által leginkább sújtott uniós ország eddig csak Kínától kapott segítséget.

Az olaszok általános hangulata most már az elmúlt hetek megdöbbenéssel, frusztrációval és némi pánikkal töltött napjai után ezekben a napokban inkább pozitívnak mondható – válaszolta a Népszava megkeresésére Török F. László, aki a déli részen, a Salento-félszigeten, Brindisiben él évek óta családjával együtt. Véleménye szerint Olaszország hihetetlenül gyorsan alkalmazkodott a teljes bezártsághoz, az emberek megértették, hogy nincs más út, és az olaszokra nem jellemző fegyelmezettség, valamint az olaszokra nagyon is jellemző optimizmus fura elegyével, meg teljeskörű szolidaritással próbálják elég büszkén elviselni, amit a sors rájuk rótt, fogalmazott interjúalanyunk. „Szívszorító ugyanakkor látni a mindig élettel teli dél-olasz városok teljes kiürülését. Ember sincs az utcákon, a közparkokat is lezárták délen is, kimenni csak bevásárolni lehet, azt is egyedül, mint ahogy sétálni is csak a lakóhely közvetlen közelében, egyedül engedélyezett”. Hangsúlyozta, hogy bár a kiskereskedelem (az élelmiszerboltokon és gyógyszertárakon kívül) teljesen leállt, az ellátás folyamatos, és nincs bevásárlási pánik sem, minden ugyanúgy kapható, mint azelőtt. A magyar menedzsertől arról is érdeklődtünk, milyen a közhangulat, hogyan birkózik meg lelkileg az ország a vészhelyzettel? Elmondása szerint az elmúlt napokra „a találékony olaszok” országszerte megoldották a közösségi élet pótlását is. Valóban úgy van, ahogy azt a híradásokban lehet hallani-olvasni: esténként erkélykoncertekkel, közös énekléssel szórakoztatják egymást. És a vírusnál is gyorsabban terjed egész Olaszországban a krízis jelmondata, az „andrá tutto bene” – azaz minden rendben lesz majd. „Szóval az olaszok tényleg az optimizmust és a szolidaritást választották a pánik helyett”, hangsúlyozta interjúalanyunk. „A lányom uszodájában az edzések elmaradásával a fiatal úszópalántáknak fényképversenyt rendeznek a facebook-on, hogy ki tudja jobban otthon imitálni a versenyzést a fürdőkádban, különböző edzésprogram alkalmazásokkal szerveznek otthoni edzéseket, amiket az edzők napi rendszerességgel ellenőriznek is. Az iskolák bezárása után kb. fél nap alatt a teljes olasz közoktatás átállt az on-line távoktatásra, ami elsősorban a Google eszközeinek köszönhetően teljesen zavartalanul folyik. A gyerekek délelőtt élő on-line órákon vannak internetes cseten a tanárok részvételével, digitálisan kapják meg a házi-feladatokat és ugyanígy ellenőrzik őket, tán még nagyobb szigorral. Ebből a szempontból nincs semmilyen kimaradás, már szervezik az év végi vizsgák teljes on-line letételének a lehetőségét”.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Olaszországban az iskolábajárás felfüggesztése miatt a munkából kimaradó szülők helyzete is viszonylag jól megoldott. A munkahelyek nagyon rugalmasan, délelőtt-délutáni váltásban hívják be a dolgozókat, ami egyben biztonsági intézkedésnek is nagyon jó, hiszen minden iroda így feleannyi egyidőben jelenlevő létszámmal, de működik. A bergamói orvos Európa–szerte ismertté vált „rémtörténetei” miatt az olasz egészségügyi ellátás helyzetéről is érdeklődtünk, főképp annak ismeretében, hogy mint mindenben, Olaszországban e téren is vélhetően élesen elkülöníthető az északi és déli színvonal. Török F. elmondta, a déli régiókban a fertőzések száma meg sem közelíti ugyan az északi régiók valóban „háborús” állapotait, de délen a legnagyobb félelem épp az egészségügyi ellátórendszerek közötti különbözőségből akad. Míg az észak-olasz egészségügyi rendszer a világ legjobbjai között említhető, ez korántsem mondható el az elmaradottabb déli régiókra, már csak azért sem, mert a lakosság egészségügyi állapota és kockázatoknak való kitettsége általában sokkal jobb illetve kisebb. Brindisi megyében, ahol interjúalanyunk is él, például nagyjából 400 ezer lakosra összesen 16 db. intenzív ellátású ágy van normál időkben, egyetlen központi kórházban. Ezen próbálnak most rohammunkával javítani, kisvárosi kórházakat is bevonva. Török szerint a legnagyobb nyomás természetesen az egészségügyön van, és egyáltalán nem túlzók az Észak-Olaszországból Facebook-on terjedő orvosi beszámolók. Kvázi háborús állapotok uralkodnak ott, és az egészségügy egésze tényleg hősies munkát végezve próbál helytállni. A gazdasági-üzleti világot és politikai életet egyaránt jól ismerő Török F. Lászlótól arról is érdeklődtünk, hogyan vészeli át ezt a válságot az olasz gazdaság és hogyan viszonyul mindehhez a politikum. Elmondása szerint a mára immár általánosan optimistává vált közhangulat keveredik egyféle daccal, meg az olaszok csodálatos, senkit sem bántó, de országukat rajongásig szerető nacionalizmusával. Az egyetlen negatívum Európához kötődik. „Az olaszok tudják, hogy magukra maradtak, és tudják, hogy ők szenvedik most meg azt, hogy Európa többi része az ő kárukon készül fel jobban a járványra. Ezt el is fogadják, de nagy mértékben hiányolják Európa szolidaritását, és szomorúan nézik azt, hogy mindenki rájuk mutogat. Ez főleg északon nyilvánul meg erősebben, ahol Salvini és a szélsőjobb pártok ezt fel is erősítik. A nemrég bejelentett EU-s gazdasági rendkívüli rendelkezésekből is nagyjából az jött csak le, hogy míg az olaszok 25 milliárdot költhetnek a gazdaság újraindítására, a németek bezzeg már most 550 milliárddal számolnak. Pedig az olasz gazdaság teljesen le fog állni. A turizmus, ami ugyebár nagy részét jelenti az olasz gazdaságnak, az már teljesen leállt. Északon a termelés is már csak visszafogottan működik a nyersanyaghiány és a szállítások kimaradása miatt, jövő héttől az exportálás is ellehetetlenül miután az osztrákok és a szlovének sem engedik már át az olasz kamionokat. Az Európai Unió alapító tagja Olaszország, de mindeddig Kína volt az egyetlen, ami ezer lélegeztetőgéppel, több millió maszkkal, egyéb egészségügyi eszközökkel és 30 fős orvosgárdával Olaszország segítségére sietett a héten” – zárta beszámolóját a Brindisiben élő magyar férfi.