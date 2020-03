A hazai bankokat is utolérte a koronavírus, de egyelőre ellenállnak

A fiókok többsége nyitva lesz a megszokott időben, de az ügyfeleket elővigyázatosságra kérik.

A bankfióknál is észrevehető lehet a koronavírussal kapcsolatos események hatása. Mint azt a Magyar Bankszövetségtől megtudtuk: a magyar bankszektor a bankfiókok nyitva tartását úgy tervezi, hogy a vírushelyzet lehetséges kockázatait számba véve nagy számban legyenek normál üzemmenet szerint nyitva tartó fiókok. A bankfiókok túlnyomó többsége a szokott módon fog működni március 16-tól, hétfőtől is, az ügyfelek kiszolgálása folyamatos lesz. Az esetlegesen zárva maradó fiókokról a bankok honlapján érdemes az ügyfeleknek tájékozódni. A válságkezelési intézkedések részeként előfordulhat, hogy a bankfióki szolgáltatások optimalizációja miatt egyes kisebb forgalmú helyeken szüneteltetik a személyes kiszolgálást, hogy a dolgozókat a nagyobb hatékonyságú területekre és egységekbe tudják átcsoportosítani. A banki termékek és szolgáltatások elektronikus elérhetőségét kiemelt figyelemmel biztosítják a bankszektor tagjai. A Magyar Bankszövetség értékelése szerint a bankszektor működése stabil, és ez az állapot biztonságosan fenntartható. Ugyanakkor a bankszövetség felhívta az ügyfelek figyelmét arra, hogy vírusfertőzési tünetek esetén ne menjenek be a bankfiókokba, alkalmazkodjanak ahhoz, ha közegészségügyi okokból egyes, nagyobb forgalmú bankfiókok egyszerre csak megadott számú ügyfelet fogadnak, várakozás során, egymástól legalább egy méteres távolságot tartsanak, minimalizálják az ügyintézési időt és tevékenységet, az elektronikus csatornákon elintézhető ügyeket digitálisan rendezzék. Vegyék igénybe az internetbankok, mobilbankok, videobankok szolgáltatásait, használják az azonnali fizetési szolgáltatást. Ezek segítségével ugyanis gyorsan, biztonságosan és könnyen el tudják intézni pénzügyeiket. Vásárláskor használják bankkártyáikat, az érintőkártyákat ki sem kell adni a kézből. Nem csak praktikus ez a megoldás, de higiénikus is. A bankfiókokban dolgozók aktuális létszáma és az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számának korlátozása miatt előfordulhat, hogy egyes, nagyobb forgalmat bonyolító fiókok előtt várakozniuk kell az ügyfeleknek. Ebben az esetben az ügyfelek türelmét kérik.