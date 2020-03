Már 34 életet követelt a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság

Hivatalosan ennyi munkás halt meg azok közül, akik a stadionokon dolgoznak, közülük 9-en tavaly.

Katarban mintegy 2 millió vendégmunkást foglalkoztatnak, 2 százalékuk pedig a vb stadionjain dolgozik. Civilek már többször figyelmeztettek arra, hogy a munkások jogai nem biztosítottak, így például a Human Rights Watch jogvédői szerint gyakori a túldolgoztatásuk, egyébként is alacsony fizetésük visszatartása, továbbá szállásaikon is lesújtóak a körülmények.



A katari bizottság szerint a 34 halálesetből 8 munkahelyi baleset, a többit mint "nem munkával kapcsolatosat" kategorizálták. Utóbbiak többségét hirtelen szívleállásal magyarázták. Ugyanakkor a Guardian szerint jellemző, hogy az elhunyt munkásokon nem végeznek boncolást, így szinte lehetetlen megállapítani, hogy valójában mi vezetett a halálukhoz.



Az egyik elismerten munkahelyi baleset miatt elhunyt nepáli munkás özvegye arról nyilatkozott a lapnak, hogy tavaly óta vár a kártérítésre. Sérelmezte azt is, hogy a családot egyedül eltartó fiatal férje után mindössze 7000 riált, 585 ezer forintnak megfelelő összeget ígértek kifizetni.



A 2022-es vb körül korrupciós botrány is kibontakozott tavaly. A Times című brit lap arról írt, hogy Katar mintegy 400 millió dollárt ígért a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA) a rendezési jogért cserébe. A francia rendőrök ezután nem sokkal őrizetbe vették Michel Platinit, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) korábbi elnökét. Nem is ez volt az első korrupciós botrány a FIFA körül, a 2022-es vb-rendezés jogának odaítélésekor hivatalban lévő főtitkárt, Jérome Valcke-ot többek között korrupció miatt is már elítélték és kilenc évre eltiltották attól, hogy a labdarúgásban bármilyen szerepet vállaljon.