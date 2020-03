Páncélozott járművek vonultak végig a budapesti Szentendrei úton

Ezrével jönnek haza az ausztriai vendégmunkások, de nem minden határátkelőnél ellenőrzik őket, pedig a Tirolból érkezőkre karantén várna.

Komoly tömeg torlódott fel vasárnap éjjeltől a magyar-osztrák határon, miután megkezdődött az Ausztriában dolgozó magyarok hazautazása. Tirolban például hétfőtől minden szállodát és vendéglátó-ipari egységet bezárattak, így az idénymunkásokat elküldték, de az éves szerződéssel rendelkezők egy részét is kényszerszabadságra küldték a munkaadók. - Éjjel egy órára értünk Hegyeshalomhoz, s három óra alatt jutottunk be az országba – mondta Brigitta, aki egy kis tiroli falu szállodájában dolgozott vasárnap délutánig. – Kisbusszal jöttünk, amikor kiderült, hogy Tirolból, félreállítottak bennünket, s automatikusan mindenkinél elrendelték a kéthetes házi karantént. Utána kikérdeztek mindenkit, s volt, akinek a lázát is megmérték, de mindegy, mi lett az eredmény, a karantén járt. Amivel nincs semmi gond, hiszen tényleg fő az óvatosság, csakhogy azzal kapcsolatban semmilyen információt nem adtak, ez mit jelent. Le kell-e jelentkezni otthon valamelyik hatóságnál, s mi a helyzet a családtagokkal, rájuk is vonatkozik-e a karantén? Brigitta szerint a határon feltorlódott tömeg jól viselte a várakozást, ahogyan az egészségügyi személyzet is készséges volt a hazatérőkkel. Várakozás közben persze sokan telefonáltak, s így kiderült, hogy Hegyeshalommal ellentétben Kőszegnél és Rábafüzesnél simán be lehetett jönni az országba, ott senki sem tartóztatta fel a járványveszélyes helyről érkezőket, csak az Olaszországból jövőkre várt ellenőrzés. - A kint dolgozó magyarok Facebook-csoportjaiban terjed is, melyik határátkelőt kell elkerülni, hogy ne kelljen házi karanténba vonulni két hétre – állította. – Arra is biztatnak mindenkit, hazudja azt, hogy csak Bécsben vagy éppen Stájerországban vagy Karintiában volt. Ami szerintem komoly probléma, ugyanis tízezres nagyságrendben térnek haza a következő napokban az ausztriai vendégmunkások, akiknek a többségét senki sem fogja ellenőrizni.