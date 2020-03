Nem túlzás: szabadesésben az üzemanyagok ára

Az európai tőzsdék 6-8 százalékos esésben voltak hétfő délelőtt, az amerikai jegybank, a Federal Reserve váratlan kamatcsökkentése inkább olaj volt a tűre.

Rendkívüli ülést tartott tegnap este az amerikai jegybank, a Federal Reserve (Fed) , amikor is egy százalékponttal, a 2008-as válságban látott 0-0,25 százalékra vágta a kamatot és likviditásnövelő intézkedéseket is bevezetett az eddigieken felül. Állampapírokat 500 milliárd dollár, jelzálogpapírokat pedig 200 milliárd dollár értékben fog vásárolni. Ezen felül swap megállapodásokat köt számos jegybankkal, hogy a dollárlikviditást fenntartsa az USA-n kívül is. Ez annak ellenére kisebb pánikot okozott a piacon, hogy a lépés jó irány – írják az Erste Bank elemzői. A likviditás biztosítása nagyon fontos, és amúgy segíteni fog a piacoknak, még akkor is, ha ma, legalábbis a nap elején, pánikolnak a piacok- tették hozzá. A nemzeti vészhelyzet, amit Trump még péntek este meghirdetett, szintén jó irány, mivel lehetőséget ad arra, hogy a szövetségi kormányzat átvállaljon egy csomó járványügyi intézkedéshez kapcsolódó helyi költséget - írták az Erste elemzői. A tőzsdék egyelőre valóban pánikolnak, vagyis esnek/zuhannak, ez mindaddig így lesz, amíg valami biztató jelet nem kap a piac a vírus tejedésének lassulássáról. Addig is a legfontosabb a pénzpiaci likviditás fenntartása – ezért döntött a amerikai jegybank a likviditásnövelő intézkedések mellett, de számos más nagy jegybank hasonló pénzöntő intézkedésre készül. Hétfő délelőtt a londoni FTSE 6,2 százalékos mínuszban volt, de a frankfurti DAX is 7,4 százalékkal esett, míg a milánói tőzsde 8,4 százalékos mínuszban volt. Ázsiában a japán Nikkei 2,5 százalékkal, a dél-koreai tőzsde 3,2 százalékkal, a hongkongi tőzsde 4.5 százalékkal, a kínai tőzsdék pedig 3,4-4,8 százalékkal kerültek lejjebb. A Takarékbank elemzői szerint érdemi makroadat nem érkezik ma, a figyelem továbbra is kizárólag a vírusfejleményekre irányul majd. Gyengül a dollár az euróval szemben ma reggel, a jen pedig dinamikusan erősödik köszönhetően a pánikhangulatnak. A forint láthatóan gyengül az euróval szemben a régióval egységesen és erősödik a dollárral szemben a hétvégi Fed lépéseknek köszönhetően, egyedül a cseh korona a kivétel.