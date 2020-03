Sok ingázó Ausztriában reked, ha lezárják a határt

A Mavir központjában akár hetekig is képesek lennének a külvilágtól teljesen elzártan biztosítani az ország zavartalan áramellátását. Aki csak teheti, a közműveknél is otthon dolgozik.

A kiemelt stratégiai fontosságú állami vállalatok frissített pandémiás tervvel és naprakész intézkedésekkel védik munkavállalóik egészségét és erősítik az ellátásbiztonságot - közölte a megkeresésünkre a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter hivatala. Az érintett társaságoknál már korábban elrendelték azokat az azonnali megelőző intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a munkavállalók egészségügyi kockázatainak mérsékléséhez. A vállalatok az Operatív Törzs iránymutatásai alapján összehangoltan intézkednek. A veszélyhelyzetre tekintettel mindenütt intézkedtek többek között a kézfertőtlenítők kihelyezése, a tervezett utazások, nagyobb létszámú megbeszélések, valamint belső- és külső rendezvények elhalasztásáról. A közműellátás a koronavírus további terjedése esetén is biztosított - szögezte le a tárca nélküli miniszter. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a kormányzati intézkedésekkel összhangban figyeli az ellátás érdekében teendő intézkedéseket - közölte vasárnap és hétfőn a közműhatóság. Kapcsolatot tartanak a kormány illetékes tagjával és meghatározott szerveivel, illetve folyamatos és azonnali tájékoztatást várnak az engedélyesektől az általuk megtett, illetve tervezett intézkedésekről, rendkívüli eseményekről, valamint összehangolják az engedélyesek kezdeményezéseit. A MEKH felhívta a fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatókkal lehetőleg telefonon, írásban vagy az online felületeken tartsák a kapcsolatot. (Az áram- és gázszolgáltatók már be is zárták ügyfélszolgálati irodáikat.) A Mavir járványügyi helyzetben is felkészült Magyarország villamosenergia-ellátásának biztosítására - közölte az állami MVM tulajdonában lévő társaság. A Mavir biztosítja az országban az áramellátás biztonságát és üzemelteti például a központi, nagyfeszültségű hálózatot. Biczók András vezérigazgató közleményükben elsődlegesnek nevezte, hogy megvédjék dolgozóikat a vírus okozta fertőzéstől, különös tekintettel a vezénylőben, a távvezetéki munkálatokon és alállomásokon szolgálatot teljesítőkre. Pandémia Bizottságuk naponta ülésezik. Központi vezénylőjükben munkatársaik akár heteken át is képesek lennének a külvilágtól teljesen elzárva dolgozni. Ehhez biztosítottak ivóvizet, élelmiszert, gyógyszert, fekvőhelyet és takarót. A Mavirnál emelt szintű tisztasági intézkedéseket vezettek be: fertőtlenítőszeres kézmosókat telepítettek és fokozott fertőtlenítő takarítást rendeltek el a székházban - közölték kérdéseinkre. Az ezt lehetővé tévő munkakörökben kötelező az otthoni munkavégzés. A hónap végéig valamennyi dolgozójuknak megtiltották az - akár magáncélú - utat is. Fokozták a biztonsági szolgálatot, szigorították a csomagátvételt, bezárták a székház éttermét, tartalék-telephelyeiket pedig felkészítették az irányítás esetleges áthelyezésére. Az E.ON magyarországi csúcsvezetői folyamatos kapcsolatot tartanak a kormányzati szervekkel - tájékoztatták lapunkat az energiacsoportnál. Korábban is rendelkeztek pandémiás forgatókönyvvel, amit most frissítettek. Központi pandémiás csapatuk a vírus kínai megjelenése idején jött létre. Folyamatosan egyeztetnek a katasztrófavédelemmel, a közműhivatallal és együttműködnek az iparági szereplőkkel. A lehetséges posztokon úgyszintén otthoni munkavégzést rendeltek el. Egyes halaszható, a folyamatos szolgáltatáshoz nem alapvető tevékenységeiket leállították. Ilyenek például az energia- és az ügyfélcserét követő ellenőrzések, valamint a gázmérő- és nyomásszabályozó-cserék. Karanténba az E.ON szakemberei kizárólag üzemzavar esetén és védőfelszerelésben lépnek be. Fokozott biztonsági és tisztasági intézkedések mellett, de zavartalan ugyanakkor a fogyasztói csatlakozóvezetékek építése és bekapcsolása, a vezetéképítés és -tervezés, az üzemvitel, a karbantartások, a műszaki átadás-átvétel, a szakfelügyelet, valamint a raktárak működtetése. Partnereik változatlanul cserélik az árammérőket és leolvassák az áram- és gázmérőket. Helyszíni munkatársaik a tömegközlekedést kiválthatják céges autóval, de elszámolhatják saját autójuk költségeit, körjáratokat alakíthatnak ki és taxit is igénybe vehetnek. Az üzleti utakat megtiltották, a magánút tekintetében pedig kockázatmérlegelést, hazaérkezés után pedig megfelelő óvintézkedéseket kértek. Az áram- és gázszolgáltatást a járvány súlyosbodása esetén is fenntartják - szögezik le. Hasonló üzenetet tett közzé késő délután az E.ON-tulajdonba került Elmű-ÉMÁSZ is. Az állami NKM a kérdésbe illeszkedően annyit közölt, hogy változatlanul végzik az üzemirányítási és üzemzavar elhárítási, valamint a tervezett fejlesztési és karbantartási munkákat. Hétfőtől a Mol valamennyi országában szintén minden lehetséges esetben kötelező az otthoni munkavégzés - közölte a cég. A csoport változatlanul biztosítja a térség, illetve Magyarország energia- és üzemanyagellátását. Üzleti folyamataik - a termelés, a gyártás, az áruszállítás és az üzemanyagkiszolgálás - zavartalanul működnek. A lakossági üzemanyagellátás zavartalan - szögezik le. Valamennyi társaság hangsúlyozta, hogy céljuk a munkatársaik és ügyfeleik egészségének megóvása. Ezért valamennyi munkavállalójukat tájékoztatják a fokozott tisztálkodás fontosságáról és biztosítják ennek lehetőségét is. Az energiaszolgáltatók ügyfeleiket elektronikus kapcsolattartásra kérik, egyszersmind viszont lejárt tartozás esetén sem kapcsolják ki a háztartások energiaellátását.