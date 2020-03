Távoktatás: nem megy gombnyomásra, de a szülők bizakodók

Sok iskolában csak most kezdik kidolgozni a digitális munkarendet, a távoktatás a hét közepétől élesedhet. A lapunknak nyilatkozó szülők többsége bizakodó.

A koronavírus miatt kihirdetett járványügyi vészhelyzet következtében mától digitális munkarendben kell tanítani az iskolákban (ezt péntek este jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök), de a távoktatás gyakorlati megvalósítását sok helyen még csak most kezdik kidolgozni a tantestületek. Hétfő délelőtt Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár is arról beszélt a Kossuth rádióban: a digitális munkarendre átállás nem tud egy hétvége alatt megvalósulni, ennek kialakításához szükség lesz pár napra. A Népszavának több szülő is nyilatkozott a jelenlegi helyzetről. Egy édesanya, akinek 11. osztályos fia egy budai gimnáziumba jár, azt mondta, a tanárok úgy tájékoztatták őket, hogy hétfőn és kedden még az új munkarenden dolgozik a tantestület, és csak szerdától élesedhet a távoktatás. A fia osztályában egy tanulónak nem voltak meg az ehhez szükséges eszközei, de az osztályfőnöke szerzett neki. Az osztályban egyébként ma délután tartanak „főpróbát”. Egy édesapa, akinek egy gimnazista és két általános iskolás gyermeke van, azt mondta, a tanárok ma döntik el, hogyan tovább, de gimis fia már kapott olvasnivalót, amiből majd esszét kell írnia. Mivel a munkahelyén lehetősége van távmunkára, otthon tudott maradni, hogy vigyázzon a kisebbekre. Egy ötgyermekes édesanya is arról számolt be lapunknak, az iskoláktól azt a tájékoztatást kapták, hogy a hét eleje az online oktatási stratégia kidolgozásáról fog szólni. A szülőket és a diákokat is interneten fogják tájékoztatni, akiktől nem jön válasz, azt telefonon is megkeresik. A gyerekekre tud vigyázni, de ha el kell mennie valahova, az idősebbek felügyelik a kisebbeket. Egy szegedi édesanya, akinek egy második osztályos, illetve egy óvodás korú gyermeke van, azt mondta: az iskolából még semmilyen tájékoztatást nem kaptak, csak annyit tudnak, hogy a tanárok ma tartanak értekezletet. Az óvodából jelezték, hogy szerdától nyári nyitva tartás lesz, a városban három óvoda tart majd ügyeletet. Az intézményi konyhákban főznek, az ételekért ma még elmehetnek a szülők, de ők inkább úgy döntöttek, lemondják az étkeztetést. Egy másik anyuka, akinek gyermeke az egyik fővárosi szakgimnáziumba jár, szintén arról számolt be, hogy részletes tájékoztatást még nem kaptak, csak annyit, hogy majd a Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszeren (KRÉTA) keresztül kapják a gyerekek a feladatokat. A szakképzésért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium hétfőn közleményben jelezte: a tantermen kívüli, digitális munkarendre a szakképzési centrum vezetőinek március 18-ig eljárásrendet kell kialakítaniuk, amely tartalmazza a megvalósítás részleteit.



A szülők egyébként nyitottak az új lehetőségek iránt, és abban bíznak, hogy az új, digitális módszerek szerinti tanulás gyermekeik javára fog válni. – Ma reggeltől szinte kezelhetetlen mennyiségű üzenet várt a diákoktól és szüleiktől – erről Nagy Erzsébet, a pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola tanára beszélt lapunknak. Mint mondta, ma még biztos, hogy nem lesz távoktatás, saját osztályaival csak „próbaüzemet” tart. Már kiadott néhány interaktív feladatot videoüzenetekkel ellátva. A kollégákat iskolán belül készítik fel, van egy internetes tanári csoportuk is, a részleteket ott fogják megvitatni. Digitális órarendet is kialakítanak majd, hogy a gyerekek – és szüleik – tudják, mikor mi történik, melyik pedagógus veszi fel velük a kapcsolatot. Iskolai szinten ezt még egyeztetni kell és össze kell hangolni. – A tanítás tehát nem áll le, én kora reggel óta a gépnél ülök és chatelek a gyerekekkel, szülőkkel – mondta. Hozzátette: a diákok érdeklődőek, szerinte ha kialakul a rendszer, nem lesz gond. Az étkeztetés náluk hétfőn és kedden mindenkinek biztosított, akinek eddig is járt, de ezen a két napon az iskolában csak a gyermekfelügyeletet igénylők étkezhetnek, szerdától az étkeztetést tovább igénylők ételhordóban vihetik el az adagokat.