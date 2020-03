Fertőzésgyanúval vittek el egy eladót a Westendből

A nőt „influenzás tünetek” miatt még szombaton kísérték ki az épületből, munkastandját ideiglenesen lezárták és fertőtlenítették a pláza takarítói.

„… Elvittek a Westendből egy dolgozó hölgyet, mert koronagyanús, mivel a kolléganője három napja kórházban van, pozitív koronateszttel! - ez a kétségbeesett Facebook-bejegyzés jutott el lapunkhoz még szombaton este, az üzletközpont egyik dolgozójától.

Az ügy kapcsán már aznap 14-én megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot, mivel a rendőrség is részt vesz a járványügyi eljárásokban. Szerettük volna megtudni, hogy

az eset valóban megtörtént, és ha igen, pontosan mikor? Az illetőt melyik hatóság munkatársai keresték fel?

A plázából kikísért nő mutatott-e tüneteket, koronavírus-tesztje pozitív vagy negatív lett?

Az eladónő hány ismerősét, családtagját keresték fel a hatóságok?

Hány embert ellenőriztek az állítólag igazoltan beteg kolléganő esetében?

Mindezeket – úgy véljük - fontos lenne tudni egy járványügyi vészhelyzet közepén: az ORFK azonban csak ennyit válaszolt: „Kérdéseit, mivel azok nem a rendőrség hatáskörébe tartoznak, továbbítottuk a Koronavírus Ügyeleti Központnak.”

Biztos, ami biztos, mi is küldtünk levelet az említett központnak a koronavirus@bm.gov.hu. email-címre, levelünkre azonban hétfő délutánig sem érkezett válasz. Próbáltuk elérni őket 06-80-277-455-as zöldszámukon, itt azonban gépi hang jelentette, hogy minden ügyfélszolgálatos foglalt; 4-5 perc várakozás után tettük le a telefont.

Magyarán, egyik kompetens hatóság sem tudott vagy akart reagálni megkeresésünkre. Mindezt a járvány közepén, amikor a fertőzésről szóló pontos információk is létfontosságúak lehetnek.

Ha ugyanis a koronavírus egy plázában jelenik meg, az az egyre szigorodó korlátozások mellett is ijesztő lehetőség: az üzleteket a kormány a rendkívüli helyzet ellenére sem zárta be végleg, egy plázában dolgozó eladó pedig naponta akár több tucat vagy több száz vevővel is érintkezhet.

Végül magától a Westendtől jött válasz: Koncz Ernő, a pláza kommunikációs vezetője megerősítette, hogy

„múlt hét szombaton egy eladó hölgyet kikísértek influenzás tünetekkel a Westendből."

Koncz Ernő arról nem írt, hogy az eladó valóban koronavírusos lenne – erről talán nincs is információja - azt azonban hangsúlyozta, hogy a boltot, ahol a nő dolgozott, azonnal lezárták, és speciális takarítást rendeltek el. Vasárnap pedig, Koncz szerint „a fenti esettől függetlenül”, egy minden közös területre kiterjedő, nagyszabású takarítást rendeltek el az üzletközpontban. Az érintett bolt a speciális takarítás után egyébként hétfőn újra megnyitott.