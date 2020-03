Leállnak gerincközpontban is a halasztható ellátások

Leállította valamennyi tervezhető ellátását a Budai Egészségközpont, és így a fölszabaduló kapacitásait járványügyi feladatokra az operatív törzs rendelkezésére bocsátotta – tájékoztatta a Népszavát Varga Péter Pál az intézmény tulajdonos főigazgató-főorvosa.

Az intézményben a koronavírus okozta vészhelyzet ideje alatt csak az akut műtéteket végzik el. Varga Péter Pál hozzátette: azonosulnak a Magyar Orvosi Kamara vasárnapi felhívásával, amelyben azt javasolták, hogy állítsanak le minden halasztható egészségügyi szolgáltatás nyújtását, beleértve a magánegészségügyieket is. E lépés hatására csak ezen a héten 70-80 műtét marad el, illetve sorolnak a járvány utáni időszakra. Arról, hogy pontosan milyen közszolgálati feladatokat kaphat az intézmény Varga Péter Pál még nem tudott válaszolni, mint mondta: erről az operatív törzs és az országos tisztifőorvos dönt, akinek munkatársai hétfőn délelőtt már felmérték az intézmény lehetőségeit, szakmai portfólióját. A főigazgató-főorvos elmondta azt is, hogy egyidejűleg mintegy 35 lélegeztető géppel tuják segíteni a nagyon súlyos állapotú betegek ellátását, és ezekből húszat most vásárolt számukra az OTP Bank.