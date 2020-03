Leáll a győri Audi, korlátozások a Suzukinál

Az osztrákoknál munkát vállaló magyar ingázók közül hétfőn többen is úgy indultak el dolgozni, hogy bizonytalan ideig Ausztriában maradnak, mert attól tartanak, hogy rövid időn belül a munkába járó külföldiek többsége nem léphet majd be az országba, hiszen a koronavírus-fertőzés terjedését gátló intézkedések szigorúbbak is lehetnek. - Már egy héttel ezelőtt megkérdezte a főnököm az ingázó magyaroktól, ha lezárják a határt, akkor ki az, aki egyáltalán hajlandó ez idő alatt is Ausztriában tartózkodni, hogy eljusson a munkahelyére. Elsőre még mindenki kivárt, és nem adott egyértelmű választ, később a hétből négy, aztán egy ötödik is igent mondott, pedig neki nemrég született az első gyermeke, ketten pedig családosok. Belátták ugyanis, hogy a kiszámíthatatlan ideig tartó fizetetlen szabadságból baj lehet. Csak az marad otthon, akinek az anyagi helyzete ezt akár több hónapon át is lehetővé teszi, az enyém sajnos nem - magyarázta egy burgenlandi élelmiszer nagykereskedelmi vállalkozás raktárosa, aki a távolléte alatt több munkatársával együtt egy panzióban lakik majd, ahol a szállás és az étkezés költségeit a munkaadó fizeti. – Ennek ellenére tudom, hogy mindenki nyugtalanul várja majd, hogy mielőbb hazamehessen, ha ott reked, és gyorsan elfelejti, hogy pénteken például azon bosszankodtunk munkából hazafelé, hogy a soproni határon a négyből csupán egy kapu volt nyitva, holott elegendő rendőrt vezényeltek ki, nyolcat vagy kilencet, de hiába, ha egy kérdezett, a többi meg nézte, ezért két óra alatt tettem meg hat kilométert, amit naponta nem lehet sokáig csinálni – tette hozzá. - Az egyik kollégám már a múlt hétvégét is kint töltötte, mert attól tartott, hogy mire visszamegy Bécsbe, az osztrákok lezárják a határt. Ettől többen is féltünk, de hazajöttünk, mert nehéz lenne a családot hosszú időre elhagyni. A jövőt illetően azonban nagyon tanácstalanok vagyunk – mondta az egyik ausztriai fuvarozó társaságnál dolgozó magyar gépkocsivezető, aki szóba hozta azt is, hogy a koronavírus-járvány okozta pánikban mennyire megváltozik az emberek magatartása. A legfurcsább esetek közül kettőt mesélt el. Egy burgenlandi üzletből lépett ki az a vevő, aki okkal döbbent meg azon, hogy valaki elkapta a bevásárlókocsiját és kivette belőle azt, amiből neki már nem jutott bent a boltban. A váratlan megnyilvánulást követő botránynak a rendőrök vetettek véget. A másik eset is egy élelmiszer-áruházban történt. A raktárból kiutasított vevők nem bírták kivárni az üzletben, hogy az odatartó targonca letegye a raklapon lévő árut, mert amit lehetett közben levettek. A felfokozott vásárlási lázban két raklapra való tejet, vagyis összesen százharminc kartont, ami 1560 liter, azt negyedóra alatt elvitték. Ausztriában a felsősöknek hétfőn már megkezdődött, az alsóbb éveseknek pedig szerdától lesz hivatalosan rendkívüli tanítási szünet, ám ezen a héten már nem kötelező a gyerekeknek bemenni az iskolába. A várakozások szerint akkor rendelhetik el az osztrákok is a határzárt, ha már minden korosztályt érint a tanítási szünet.



Az egészségügyi dolgozókat nagyon szeretnék megtartani Burgenland felajánlotta, hogy átvállalja a szállásköltséget az ottani egészségügyben dolgozó magyarok, illetve ha kell, azok családja számára is - számolt be a Kurier. Nem szeretné ugyanis, ha a határzár miatt hazatérnének az alkalmazottak, akik különösen a mostani nehéz időkben igencsak hiányoznának, orvosok, ápolók, adminisztratív munkaerők és takarítók egyaránt. A güssingi kórházban például normális körülmények között minden 4. orvos Magyarországról ingázik. Hasonló kedvezmény megadására készülnek Kismartonban az irgalmasok kórházában is.