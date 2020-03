Hetekig éheztette kutyáját egy udvari férfi

A férfi több százmillió arcmaszkot kínált eladásra egy amerikai cégnek, de csak a pénzt tette el.

Rendőrök teperték le az utcán a 35 éves W. H. Norlant, aki a koronavírus-járvány első hazai keselyűje lehet: a hondurasi állampolgárságú férfit azzal gyanúsítják, hogy egy létező cég nevével és adataival visszaélve, közel 30 millió forintnak megfelelő valutával károsított meg egy amerikai kereskedőt.



A sértett a neten böngészve figyelt fel a csalihirdetésre, mely szerint egy budapesti vállalkozás kedvező áron kínál szájmaszkokat. A koronavírus-járvány miatt ebben remek üzleti lehetőséget látó amerikai fél fel is vette a kapcsolatot a magyar hirdetővel, majd

Az üzlet lebonyolítása miatt a megrendelő Magyarországra is eljött, és találkozott az eladó képviselőjeként eljáró férfival, aki további 27 ezer dollárt kért, mielőtt a megrendelt árut bemutatta volna. Ez már gyanús lett a vevőnek: kutakodni kezdett a hirdető után, és rájött, hogy az eladó egy létező cégnévhez megtévesztően hasonló márkanévvel hirdeti magát, felhasználva a valódi vállalkozás adatait. Feljelentést tett a BRFK-nál, így a következő üzleti találkozóra, már civil ruhás nyomozók kísérték el a sértettet; el is fogták a mit sem sejtő Norlant, aki az üzleti tárgyalásoknál használt mobilt is hozta magával. A rendőrség intézkedett az elcsalt összeg lefoglalásáról és visszatérítéséről. A hondurasi állampolgárt jelentős kárt okozó csalással gyanúsítják az V. kerületi kapitányság nyomozói; a férfi már őrizetbe vették, és kérik letartóztatásának elrendelését ( police.hu ).