Megerősödve vagy még inkább összeroncsolva kerül ki a járványból a magyar egészségügy (szavazás)

A gazdasági válság jó eséllyel ismét elmossa a rendszer érdemi fejlesztésének ügyét.

A legtöbb szakember azt valószínűsíti, a koronavírus-járvány a következő 2-3 hónapban tovább súlyobodik, és akkor tetőzik a megbetegedések, illetve a halálozások száma. Az egészségügy súlyos problémáinak (például a finanszírozási rendszer zavarainak) azonban nem sok köze van a mostani pandémiához – hívta fel a figyelmet az Új Egyenlőség friss podcastjában Mihályi Péter egészségügyi közgazdász. Amikor egyszer elmúlik a járvány, akkor az ország iszonyatosan rossz gazdasági helyzetben lesz, ennek már most is látni jeleit. Felszökik a munkanélküliség, sok vállalkozás tönkremegy, a hitelek egy részét nem tudják majd törleszteni. Akkor a közhangulat arra ösztönzi majd a politikusokat, hogy ezeket a közvetlen gazdasági bajokat orvosolják először, az egészségügy pedig ráér, mert lám, a koronavírust is túlélte. Vagyis nem kerül pluszpénz a rendszerbe, és ez lesz az igazi probléma. Az egyenlőtlenségek már most egyértelműek, és komoly feszültséget okoznak: például egyesek meg tudják csináltatni a 25-30 ezer forintos koronavírus-tesztet, miközben a társadalom nagy része nem fér hozzá. Ez a kettősség a járványhelyzettel együtt fokozódik a következő időszakban.