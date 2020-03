Félmegoldások a VOLÁNBUSZ-nál

A távolsági buszokra alig jut fertőtlenítőszer, nem ritkíthatták a járatokat sem, pedig a diákok nem utaznak.

„A járművezető és az utasaink egészségének védelme érdekében kérjük, hogy a bérlettel rendelkező utasok a hátsó ajtókat vegyék igénybe a felszálláshoz. Az első ajtókat kizárólag a menetjegyet vásárolni szándékozók használják!” – ez a felhívás jelent meg a VOLÁNBUSZ Zrt. internetes oldalán nem sokkal azt követően, hogy a vállalat vezetői a koronavírus miatt szükséges óvintézkedésekről tárgyaltak hétfőn kora délután a vállalat szakszervezeteivel. Az érdekvédők tudomásul vették, hogy nem teljesült minden kérésük, nem elégedettek az eredménnyel. Baranyai Zoltán, a Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) elnöke előrelépésnek tartja, hogy a nagyobb települések helyi járatain a buszvezetők el lesznek különítve, de a távolsági járatokon csak részmegoldás a bérletes utasok hátsó ajtóhoz irányítása, ha a jegyvásárlást továbbra is a járművezetőnek kell intézni. Mint mondta, nem értik, hogy miért nem lehet bevezetni a tanszüneti menetrendet, hiszen a diákok hétfőn már valóban nem jelentek meg a buszokon, az illetékes minisztérium egyelőre mégsem engedélyezte a járatok ritkítását. Baranyai Zoltán komoly veszélyforrásnak tartja, hogy rengeteg 65 év feletti idős ember indult el a nagyobb településekre vásárolni, úgy véli, ennek korlátozása segítené a járvány terjedésének lassítását. Nem megnyugtató a dolgozók számára, hogy a távolsági buszok fertőtlenítése nem megoldott. A mostani tárgyaláson is elismerte a VOLÁNBUSZ vezetése, hogy nem mindenhol tudják biztosítani a szükséges mennyiségben a fertőtlenítős szereket, mert ezek szinte mindegyike hiánycikk. Az érdekvédelmi vezető azt is hozzátette, ahol van ilyen szer, ott sem biztosít elegendő védelmet, ha a buszvezető kétszer-háromszor befújja a kapaszkodókat, miközben utasok százait szállítja naponta, akik többször cserélődnek akár egy járaton is. Dobi István, a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke mindezt azzal egészítette ki lapunk kérdésére, hogy a buszon történő jegyeladás csökkentésére új megoldások bevezetését ígérte a cég vezetése, ami a hírek szerint mobiltelefonos vásárlást jelenthet. A hírt azonban a VOLÁNBUSZ még nem jelentette be hivatalosan. Az érdekvédők kérték, hogy teljesen szüntessék be a távolsági buszokon a jegyvásárlást és a vezető mögötti két üléssort kordonnal zárják le, de azt a választ kapták, hogy ehhez minisztériumi jóváhagyás kellene, amit az operatív törzzsel is egyeztetni kell. Nem tartja megnyugtatónak Dobi István, hogy csak annyit tud ajánlani a munkáltató, menjen szabadságra, aki nem tudja máshogy megoldani például a gyereke felügyeletét, hiszen a válság elhúzódhat, a szabadság pedig véges. Sok járművezető ráadásul a VOLÁNBUSZ-nál is a nyugdíj közelében van, maga is veszélyeztetett. A dolgozók itt is várják a kormány döntését, hogy más országokhoz hasonlóan garantálja legalább a bérek egy részének kifizetését, ha valaki kényszerűségből marad távol a munkától. A buszvezetők azonnal reagáltak a beismerésre, hogy a társaság nem tudta beszerezni a szükséges mennyiségű fertőtlenítőszert, többen is kijelentették, veszélyben vannak a dolgozók és az utasok is.