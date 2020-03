Nem kapnak védőmaszkot a BKK jegyellenőrei

Van, aki három unokára vigyáz, más küldöttgyűlést rendez – a nyugdíjas-szervezetek szerint nehéz megértetni az idősekkel, hogy nagy a veszély.

A legnagyobb veszélyben a viszonylag jó fizikai állapotban lévő idős emberek vannak, akiknek mondjuk a karbantartott magas vérnyomás betegségükön kívül nincs más bajuk – állítja a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság elnöke. Székács Béla professzor szerint a 75-85 évesek negyede tartozhat ebbe a körbe, s ők úgy gondolkodnak, rajtuk nem fog semmi, nem kell feladniuk megszokott életritmusukat még a mostani járvány alatt sem, nyugodtan járhatnak bevásárolni, gyógyszertárba, szűk körű találkozókra, míg aki betegségekkel küzd, az biztosan otthon marad. A kérdés azért vetődött fel, mert napközben számtalan jelzést kaptunk, hogy a médiából a nyugdíjas korosztályra zúduló információ és figyelmeztetés áradat ellenére a boltok, a fővárosi utcák tele vannak idős emberekkel. A tapasztalatot megerősítette lapunknak Némethné Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke is, aki megdöbbenve vette tudomásul, hogy van olyan helyi aktivistájuk, aki a tiltás ellenére nyolcvan fős küldöttgyűlést hívott össze. És van olyan szomszédja is, aki három unokára vigyáz, mert a szüleik dolgoznak. Székács professzor úgy fogalmazott, ezekben a döntésekben nemcsak a kényszer játszik szerepet, hanem az idős emberek gondolkodásában tetten érhető merevség is, ezt pedig nagyon nehéz feloldani. Az egyetlen megoldásnak az kínálkozik, hogy a gyerekek és unokák nagyon határozottan tiltsák meg az idős szülőknek, nagyszülőknek a lakásuk elhagyását, cserében viszont akár naponta többször is hívják fel őket, gyakorlatilag ellenőrizzék, otthon vannak-e. Az idősekkel foglalkozó orvostársaság vezetője úgy látja, a másik visszatartó erő az lesz, ha netán bekövetkezik a vírussal fertőzöttek és a halálos áldozatok számának ugrásszerű emelkedése, ahogy az megtörtént Olaszországban. Talyigás Katalin szociológus arra emlékeztetett, hogy az idősek mostani „ellenállása” mögött ott van az a hosszú évek óta egyre sikeresebben működő kampány is, amivel aktivitásra sarkallták a nyugdíjasokat. Most nehéz elfogadniuk a passzivitást. A Nyugdíjasok Életet az Éveknek (Budapesti) Területi Egyesület elnökeként is dolgozó szakember ugyanakkor abban is biztos, hogy az idősek esetleges vásárlási kényszerét két dolog csökkentené: ha az önkormányzatoktól azok is segítséget kapnának, akik eddig nem szerepeltek a házi segítségnyújtást igénylők listájában, másrészt a kormány megnyugtatná a nyugdíjasokat, hogy folyamatosan, időben és teljes összegben kifizeti nekik a havonta esedékes ellátásukat. Nehéz elfogadni, hogy egy biológiai háború közepén állunk – egészítette ki a gondolatot Véghné Reményi Mária, a Nyugdíjasok Budapesti Szervezetének elnöke, aki szintén önkormányzati segítséget sürgetett, mert különben a hozzá hasonlóan egyedül élők nem tudnak bezárkózni, hisz el kell látni magukat.