Bezárhat a héten az összes budapesti szálloda

Várhatóan az összes fővárosi szálloda bezár a héten, de vidéken sem sok értelme van már a nyitvatartásnak.

A héten várhatóan bezár az összes budapesti szálloda, a kihasználtság ugyanis nullára esett vissza a koronavírus és a járványügyi intézkedések hatására – tudtuk meg Flesch Tamástól, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökétől. Mint mondta: vidéken sem sokkal jobb a helyzet, így ott is sorra várhatók a bezárások. Hangsúlyozta: ebben a helyzetben most mindenki azon dolgozik, hogy a munkavállalókat megvédjék. Rövidített munkaidővel, átcsoportosítással, csökkentett fizetésekkel igyekeznek megőrizni őket a munkaadók, hogy elegendő ember legyen majd az újranyitáshoz. Hogy ez mikor lesz lehetséges, azzal kapcsolatban Flesch Tamás azt mondta: a helyzet napról napra változik, de a jelenlegi kilátások alapján az elkövetkező három hónapban erre biztos nem fog sor kerülni. Mindenki a legjobb megoldáson dolgozik, most ez a priorítás, de biztosan lesznek majd olyanok is, akiket el kell küldeni – szögezte le Flesch Tamás. Rámutatott: a turizmusban – szállodákban, vendéglátásban, rendezvényszervezésben – mintegy 400 ezer ember dolgozik, akiket mind érint a jelenlegi helyzet, így a megoldást a munkáltatóknak, a munkavállalóknak és a kormánynak közösen kell kidolgozniuk.