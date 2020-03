Rasovszky nem pánikol, de óvatos

Fontos felkészülési versenyek maradnak el, de a világbajnok nyíltvízi úszó bízik benne, hogy a tokiói olimpiát sikerül megrendezni.

A koronavírus-járvány a világbajnok nyíltvízi úszó Rasovszky Kristóf mindennapjait is alaposan felforgatja. „Az év elején két edzőtábor volt Thaiföldön, amelyek rendben le is zajlottak. A világjárvány most kezdi átírni a felkészülésünket, hiszen a jövő héten lett volna az országos bajnokság Budapesten, a Duna Arénában, amit bizonytalan időre elhalasztottak – nyilatkozta lapunknak Szokolai László tanítványa, aki szerint könnyen lehet, hogy az olimpiáig minden jelentősebb versenye elmarad. – Április közepén utaztunk volna egy újabb edzőtáborba, Spanyolországba. A tervek szerint a májusi Lupa-tavon megrendezendő Európa-bajnokságon, valamint a júniusi hazai és a setubali világkupán indultam volna a nyári olimpia előtt. Találgatásokba nem szeretnék bocsátkozni, és a bizonytalanság nem könnyíti meg a helyzetemet, de úgy készülök, hogy augusztus 6-án az olimpiai éremért szállok vízbe.”

A 2018-ban 5 és 25 kilométeren Európa-bajnok magyar versenyző egyelőre Balatonfűzfőn készül, nem pánikol, de igyekszik minden előírást betartani, hogy minél kisebb legyen az esélye a fertőzésre. Rasovszky a 2019-es esztendőre örömmel emlékszik vissza, amikor élete egyik nagy álma teljesült.

„Az 5 kilométer az a versenyszám volt a dél-koreai világbajnokságon, amely az elejétől a végéig úgy alakult, ahogy azt elképzeltem, hibát nem tudnék találni benne. Az olimpiai számban, 10 kilométeren pedig a lényegi célt elértem azzal, hogy a negyedik helyezésemmel kiharcoltam az ötkarikás indulás jogát” – idézte fel a kvangdzsui vb-t a tokiói nyári játékok egyik éremesélyese, aki 2019-ben a világkupa-sorozat összetett pontversenyében az élen végzett, a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) pedig saját kategóriájában az év úszójának választotta. A nyílt vízen sporttörténelmi aranyérmet szerző magyar úszó erőssége, hogy komoly iramot tud diktálni verseny közben. Ugyanakkor szeretné még továbbnövelni az utazó sebességét a hajrában és a célba érkezésén is igyekszik javítani, hiszen 2018-ban csak a benyúláson múlott a 10 kilométeren az Eb-aranya.

„Az idei két edzőtábor során sikerült ezekben is előrelépnem. Nem tagadom, hogy annak örülnék a legjobban, ha a tokiói olimpián hűvös időjárásban, kicsit 20 Celsius fok feletti vízben rendeznék meg a versenyünket. Ha pedig még fújna is a szél, amitől hullámosabb lesz a víz, akkor már abszolút ideálisak lennének a körülmények” – fogalmazta meg vágyait Rasovszky, aki legalább öt-hat komoly kihívóval számol.

A 2016-ban olimpiai bajnok holland Ferry Weertman, a 2015-ben az olimpiai távon vb-aranyérmes amerikai Jordan Wilimovsky, a tavalyi világbajnokságon, az első helyen végzett német Florian Wellbrock és a harmadik, szintén német Rob Muffels is esélyesek között van, mint ahogyan a 2017-ben, az 5 kilométeres számban aranyérmes francia Marc-Antoine Olivier.

„A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkával és a Kvangdzsuban 200 pillangón világcsúccsal világbajnok Milák Kristóffal összehasonlítva kevésbé számítok favoritnak. Nálunk, nyíltvízi úszóknál sokkal sűrűbb a mezőny, nem is érzek magamon túl nagy terhet, de nem teszik rosszul az ellenfeleim, ha számolnak velem is” – latolgatta olimpiai esélyeit az immár a második ötkarikás játékokra készülő Rasovszky, aki 2016-ban, Rio de Janeiróban még medencében versenyzett, ám a junior világ- és Európa-bajnoki címe végképp meggyőzte arról, hogy mi is az igazi műfaja.

Fair Play-díjas cselekedet Egy brazil újságíró kérte meg az 5 km-en világbajnok magyar nyílt vízi úszót, hogy álljon össze egy fénykép erejéig a 61., vagyis utolsó helyezett szudáni Mohamed Ibrahimmal az eredményhirdetés után. „Úgy voltam vele, ha már fotózkodunk, akkor ne csak megérinthesse a medálom, hanem élje is át, hogy milyen az, amikor az ember a vb-aranyérem gazdája lesz. Így a nyakába akasztottam. Ekkor mondtam neki, hogy te is győztes vagy, hiszen teljesítetted a távot” – emlékezett vissza Rasovszky, aki a világbajnokság óta nem találkozott versenyzőtársával.