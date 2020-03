Napi áhítattal és bibliamagyarázattal veszi fel harcot a járvánnyal a köztévé

Csütörtöktől szünidei menetrend szerint közlekedik a BKV.

A fővárosi önkormányzat hónapokig tartó válsághelyzetre számít – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester az immáron szokásos járvány-tájékoztatóján. A városvezető legfontosabb üzenete továbbra is az, hogy mindenki maradjon otthon. További szigorításokat sem a közösségi közlekedésben, sem más téren jelentett be. Mint korábban elmondta holnaptól szünidei menetrend szerint járnak a közösségi közlekedés járművei. Karácsony arról is beszámolt, hogy a mai napot a kelenföldi buszgarázsban kezdte, hogy megköszönje a buszvezetők áldozatos munkáját, egyúttal újfent arra kért mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a buszokon az első ajtós felszállási tilalmat és a kordonokat. Azoknak a regisztrált álláskeresőknek, aki az előző hónapban már bemutatták az ingyenes bérlethez szükséges igazolásokat, ebben a hónapban ezt nem kell megtenniük, így is ingyen juthatnak bérlethez. A hajléktalanellátásban is felkészültek az esetleges karanténok kialakítására és szűrősátrak felállítására. A szükséges védőfelszerelésekből azonban még mindig hiány mutatkozik. Orbán Viktor miniszterelnök által ma bejelentett gazdaságvédelmi intézkedések kapcsán a főpolgármester elmondta: a főváros is keresi a megoldást arra, hogy a vészhelyzet által leginkább érintett idegenforgalomban és vendéglátóiparban hogyan segíthetnék a vállalkozásokat. Felmerült a bérleti díj átütemezésének lehetősége azon cégek esetében, amelyek a fővárosi önkormányzattól bérelnek üzlethelyiséget. Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes elsőként is megnyugtatott mindenkit: a fővárosi közszolgáltatásokban nincs fennakadás. S egyúttal arra kért mindenkit, hogy lehetőség szerint egyáltalán ne keressék fel személyesen az ügyfélszolgálatokat, az ügyeket elsőként telefonon, illetve online felületen próbálják elintézni. A lomtalanítást bizonytalan időre felfüggesztették, de a személyszállítás rendje változatlan. A mellékvízmérők leolvasása egyelőre szintén szünetel, a vízművek csak akkor megy be a lakásokba, ha vízszolgáltatással van probléma. A többi közszolgáltatás a megszokott rendben biztosított.