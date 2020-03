Koronavírus: lecsap a félrevezető információkra a Twitter

A hiteles tájékoztatás, a hatékony tesztelés is hozzájárult ahhoz, hogy a Kína szomszédságában fekvő Tajvan sikerrel vette fel a harcot vírus ellen – mondta lapunknak Harry Tseng, Tajpej Európai Unióhoz akkreditált nagykövete.

Tajvan Kína tőszomszédságában fekszik, mégis gyorsan sikerült feltartóztatnia a koronavírust. Hány fertőzöttről tudnak jelenleg?

Kedden tíz új megbetegedést észleltünk, ami aggasztó növekedés a korábbi, heti két-három esethez képest. Jelenleg 77 fertőzöttről tudunk, közöttük 20 olyan személy van, aki Tajvanon kapta el a vírust. A fertőzés még nem terjedt el a közösségben. Az új betegek mind külföldről érkeztek: Európából, Japánból, Törökországból, Egyiptomból. Szerencsére a halálesetek száma nem növekedett, a koronavírusnak mostanáig egy áldozata volt Tajvanon.



Mára Európa lett a koronavírus fertőzés egyik gócpontja. Elrendelik a beutazási tilalmat Európából?

Jelenleg azt kérjük az európai országokból hazatérő honfitársainktól, hogy vonuljanak két hétre önkéntes karanténba. Ha a külföldi érkezőnek nincs hová mennie, a kormány 14 napra elszállásolja, némi ellenszolgáltatás fejében. Egyelőre Kína, Hongkong, Macao, Dél-Korea, Irán és Olaszország lakói nem léphetnek be Tajvan területére.



Ön szerint a határok lezárása hatásos eszköz a járvány megfékezésére?

Tajvan szigetország, itt könnyebb végrehajtani a beutazási tilalmat, mint másutt. E téren is kulcsfontosságú volt, hogy korán meghoztuk a szükséges döntéseket. Már azelőtt tudtunk a koronavírus létezéséről és emberről emberre való átterjedésének a következményeiről, hogy ezt a kínai kormány január 20-ikán hivatalosan bejelentette. Így jó korán elkezdtük a fertőzés kiindulópontjának számító Vuhanból érkező utasok szűrését. Még a repülőgépen, kiszállás előtt megvizsgáltuk őket. A tajvani egészségügyi szakemberek minden szükséges óvintézkedést megtettek. Nagy elővigyázatossággal jártunk el, mert nem engedhettük meg, hogy a koronavírus megfertőzze Tajvant. Élénken élnek az emlékezetünkben a SARS vírussal kapcsolatos megrázó élmények. A SARA okozta súlyos légzőszervi megbetegedésben 73 ember vesztette életét 2003-ban. Ez nem ismétlődhet meg.



Sokak szerint Tajvan azért is sikeres a koronavírus megfékezésében, mert a SARS járvány miatt alaposan felkészült a hasonló esetek kezelésére. Így van?

A tapasztalatszerzés valóban nagyon fontos. Gyorsan felismertük a válságot és tudtuk, hogy azonnal cselekednünk kell. Az emberek is tisztában voltak azzal, hogy együtt kell működniük a kormánnyal.



Mivel magyarázza még a viszonylag kevés megbetegedést?

Tajvanon már azon a napon megalakult a Nemzeti Járványügyi Irányító Központ, amikor Hszi Csin-ping kínai elnök bejelentette a koronavírus megjelenését Vuhan városban, illetve Hubej tartományban. A testület azóta is minden nap sajtótájékoztatót tart, és beszámol arról, hogy mi történt az elmúlt 24 órában. A transzparencia, az átlátható, hiteles tájékoztatás rendkívül fontos szerepet játszik a válság legyűrésében. Megbízható információk híján pánik alakulna ki. Emellett nagyon hatékonyan végezzük a vírus tesztelését, izolálását és a kontaktok felderítését. Minden esetben feltárjuk, hogy a fertőzött személy kikkel állt kapcsolatban, és rajtuk is elvégezzük a vizsgálatokat. Az emberek nagyon együttműködőek és fegyelmezettek. Közel vagyunk Kínához, és korán szembesültünk a veszéllyel, mégsem kellett lezárnunk településeket, városokat. Nem zártunk be oktatási intézményeket sem. Erre sem Dél-Koreában, sem Japánban nem látunk példát, pláne nem Kínában, amely azt állítja, hogy túl van a koronavírus krízisen. Csakhogy az ország sok térségében még mindig nem engedik a gyerekeket iskolába, mert tartanak a járvány terjedésétől. A helyzet továbbra is komoly.



Hihetünk-e a hivatalos kínai nyilatkozatoknak és statisztikának? Nem bízom a számokban, amelyeket Kína az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) továbbít. A helyzet nem átlátható, az illetékesek nem tartanak napi sajtótájékoztatókat, nem állnak ki az emberek elé, akik nem tehetnek fel kérdéseket. A kommunikáció egyirányú. A közvélemény csak az állami hírforrásokból tájékozódhat. A WHO pedig ellenőrzés nélkül elismétli, amit Pekingtől hall. Március 13-ikán a hongkongi South China Morning Post című lap lehozta a kínai kormány egyik belső iratát, amely megerősíti, hogy az első koronavírusos esetet tavaly november 17-ikén azonosították. A múlt év végén már 266 megbetegedés volt Kínában, de hivatalosan csak január 20-ikán ismerték el a vírus létezését. Amikor Vuhant január 23-ikán lezárták, már túl késő volt. Tajvan az online adatbázisokat is segítségül hívta a koronavírus ellen. Mi ennek a lényege? Tajvan csaknem teljes lakosságának van egészségbiztosítása. Az egészségbiztosítási kártyában elhelyezett chip tartalmazza a tulajdonosa adatait és kórtörténetét. A koronavírus megjelenése után összekapcsoltuk az egészségbiztosító és az utazásokat nyilvántartó bevándorlási hivatal adatait, hogy azonosíthassuk a legveszélyeztetettebb csoportba tartozó személyeket. Az irányító központ felügyelete alatt példás együttműködés alakult ki a különféle hatóságok és szervek között. Európában hiánycikk az egészségügyi védőfelszerelés. Tajvannak nincsenek ilyen gondjai? Teljes kapacitással naponta 10 millió, egyszeri használatra szánt szájmaszkot tudunk gyártani. Ezekből Tajvanon hetente 2,3 millió darabra van szükség. Január 23-ika óta tilos a szájmaszk exportja, és a kormánytól függ, hogy a közeljövőben feloldja-e a tilalmat. Elegendő egészségügyi védőfelszerelésünk és tesztfelszerelésünk is van. Tajvani kutatók nemrégiben kifejlesztettek egy új diagnosztikai módszert, amellyel négy óráról 15-20 percre csökkenthető a koronavírus tesztelésének ideje. Az újítás egyelőre kipróbálás alatt áll, nincs még a piacon, de több európai ország és az Európai Bizottság is érdeklődött iránta. Tajvan kész megosztani külföldi partnereivel az új technológiát.