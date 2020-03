Pozitív lett a koronavírus-tesztje három Magyarországról hazatért dél-koreai vívónak

A női versenyző már Magyarországon is torokfájásra panaszkodott.

Pozitív lett a koronavírus-tesztje a dél-koreai vívóválogatott három tagjának, akik vasárnap tértek haza Európából, és egy magyarországi versenyen is jártak. A dél-koreai vívószövetség közleményében nem szerepel a sportolók neve, csak az, hogy egyikük egy 25 éves nő. A női versenyző már Magyarországon is torokfájásra panaszkodott, majd kedden Ulszanban megvizsgálták, és ezután kapták meg az eredményt, amelyről értesítették az ország olimpiai bizottságát is. Később további két vívóról derült ki, hogy megfertőződött a koronavírussal. A szövetség szerint a válogatott minden tagját hazaküldték, aki a betegekkel együtt Európában járt, és számukra házi karantént írtak elő. A Koreai Köztársaságban eddig 91-en haltak meg a koronavírusos megbetegedés miatt.