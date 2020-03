A béremelés mellett azonnali juttatást javasol az egészségügyi és szociális szférában dolgozóknak Tóth Bertalan

Cikkünk folyamatosan frissül.

A szerdai kormányülés is a koronavírus elleni védekezés jegyében telt. Látjuk, hogy az osztrák-magyar határon milyen helyzet alakult ki, ezért a kormány hajlandó humanitárius korridort biztosítani azoknak, akik Romániába, vagy Bulgáriába szeretnének visszatérni. Ezt csak akkor hajlandóak megtenni, ha az országok befogadják állampolgáraikat, ők nem rekednek a magyar határon - jelentette be Gulyás Gergely. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő csütörtök délelőtt Kormányinfót tartott Mit, miért tesz a kormány? címmel, a szerdai kormányülésről tájékoztatva. Az áruszállítást is veszélyeztette a határon történt feltorlódás, ezért új határátkelőhelyeket nyitottak meg. Hegyeshalomnál várhatóan hosszabb ideig lesz probléma, a humanitárius folyosón az átkelést este kilenc és reggel öt óra között biztosítják. Kópházán, Rábafüzesen is megnyitották a határt, ott nem kell sorokra számítani. A vendégmunkásoknak Hegyeshalom továbbra is rendelkezésükre áll, amíg Románia és Bulgária felé el tudják hagyni Magyarországot. Elmondása szerint Magyarország még a kevésbé fertőzött országok közé tartozik, de nagy a látencia. A szakma 10 és 15-szörösre teszi azok számát, akik megfertőződtek, de még nem mentek orvoshoz. Hangsúlyozta, hogy a következő napokban meg fog ugrani a fertőzöttek száma. Értékelték a gazdasági hatásokat is. Továbbra is legfontosabb az emberi élet védelme, de azt is látni kell, hogy a járvány rendkívüli mértékben megterheli a gazdaságot. Általános feladatként írták elő, hogy a gazdaság újraindítását elő kell készíteni. Vannak szektorok, amelyek már leálltak. - A turizmus gyakorlatilag megszűnt Magyarországon, ahogy Európa többi országában is - tette hozzá. A rendkívüli jogrendet 15 napra rendelték el, ez jövő héten lejár. Az Országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy ezt meghosszabbítsák-e. Újabb akciócsoportot hoz létre a kormány Önkéntesség Akciócsoport néven, Révész Máriusz vezetésével, amely a védekezéshez szükséges adományok koordinálását fogja végezni. Hangsúlyozta, hogy a védekezéshez szükséges források rendelkezésre állnak, ahhoz nem kell anyagi segítség. Magánkórházak is sokat tesznek a felkészüléshez. A fizetési moratórium a babaváró hitelekre is vonatkozik, december 31-ig ott sem kell törleszteni, ahogy a diákhitelek esetében sem. A fogyasztói hiteleknél is maximalizálták a teljes hiteldíj mutató összegét 5,9 százalékban. Egyik legfontosabb feladatként a munkahelyek megtartását jelölte meg Gulyás Gergely. A miniszter közölte, hogy a jegybankkal együttműködésben segítenék majd a kis- és középvállalkozásokat. Leszögezte, hogy a gazdaság működőképességét, ahol lehet, fenn kell tartani, ezért minden olyat veszélyes javaslatnak tart, ami nem ezt szolgálja. Megjegyezte, hogy a kereskedelmi egységek bezárása heti szinten 140-160 milliárdos kiesést jelent. A védőmaszkok hiányáról elmondta, hogy harcolnak a maszkokért, de a Hamburgban rekedt 120 ezer maszk még nem érkezett meg. Elmondta, hogy az egészségügyi dolgozók prioritást élveznek e tekintetben, és mindent megtesz az állam azért, hogy újabb maszkokat beszerezzen. Jó esély van arra, hogy Kínából egy nagy adag, a jelenlegi készleteket meghaladó mennyiség érkezzen. - A szabadkereskedelem jelenleg inkább szabadrablást jelent - állapította meg. Pontos számot nem mondott, de annyit elárult, hogy egymilliónál nagyobb mennyiségről van szó. Hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek azért, hogy idén le tudjanak érettségizni a diákok, a digitális oktatás bevezetése mellett is. Egyelőre nem született döntés lakhelyelhagyási tilalomról. A biztonságérzetet szeretnék növelni, de ezt nem segítené, ha a katonák is az utcán tartózkodnának. Kijárási tilalom esetében elkerülhetetlen lenne a katonaság jelenléte. A fizetési moratórium létezik. Mivel nem rendes jogrendben vagyunk, máskor sokszor hetek, hónapok alatt születnek döntések. Ha valaki tovább utalja a hitelének törlesztőrészletét, akkor az egyértelmű utalás arra, hogy továbbra is fizetni akar. Azért biztosan nem kell tenni semmit, hogy a moratórium beálljon, tehát ha valaki nem akar most fizetni, bármikor abba hagyhatja a moratórium ideje alatt a törlesztést. Százezres munkanélküliséggel számol a kormány. Közölte, hogy nincs gyógyszerhiány Magyarországon, de van néhány olyan gyógyszerkészítmény, amely patikában nem kapható. Ez a tranzitforgalom akadályoztatásának is köszönhető. Azt remélik, hogy ez meg fog szűnni hamarosan. Indokoltnak látják, hogy bevezessenek korlátozást arra, hogy egyes termékek esetében egy ember mennyi gyógyszert vásárolhat. Nyitott a kormány arra a konzultációra az önkormányzatokkal, hogy egységesen szabályozzák az óvodák és bölcsődék bezárását, illetve nyitva tartását. Azt kérik, hogy a bankok is vállaljanak szerepet abban a komoly válsághelyzetben, ami mindenkit érinteni fog. Az egyes ágazatok megszűnése (például vendéglátóipar, előadóművészet) több száz milliárdos kiesést jelent a költségvetésnek, de ennek pontos összegét még nem tudja megmondani a miniszter. Úgy gondolja, hogy a tesztek számát növelni kell, ezt indokoltnak tartja, de ebben az operatív törzs az illetékes. Arra a kérdésre, hogy miért nem adnak ki területi, illetve életkorra vonatkozó adatokat azt felelte, hogy a beazonosíthatóságot is kizárja, hogy ezeket nem közlik, illetve a pánikot nem növeli. Hozzátette, hogy senki nem ringathatja magát abban a reményben, hogy van az országnak olyan területe, amelyet nem érint a fertőzés. Leállt az új költségvetés tárgyalása az Európai Unióban. Abban egyetértenek a tagállamok, hogy az áruszállítást biztosítani kell. A háziorvosoknak küldött dobozokban maszkokat megyénként az állam. Gulyás szerint szó sem volt róla, hogy egyénileg kellene ilyeneket beszerezniük az orvosoknak. Most az első feladat a védekezés, de a kormány értékeli az egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit, akik most jelentős túlmunkát is vállalhatnak. Egyelőre az az érdek, hogy álljon rendelkezésre a szükséges kapacitás, később dönthetnek az utólagos kompenzálásról. Ha a kaszinók valóban nyitva tarthatnak, akkor a védőmaszkokat biztosítani kell, de Gulyás Gergely érthetetlennek tartja, hogy miért vannak nyitva. Emlékeztetett arra, hogy Kínában öt hónap alatt jelentősen csökkent a fertőzések száma. Magyarországon januárban kezdődött, a védekezéstől függően húzódhat el a járvány lefolyása. Hozzáfűzte, hogy senki nem mondhatja most azt felelősséggel, hogy a járványnak két hónap múlva vége lesz, de mindent meg kell tenni a fertőzés terjedésének lassításáért. Úgy véli, akár 300-400 napba is telhet a vírus teljes lecsengése. Közölte, hogy az a szerencsés helyzet, ha az Országgyűlés működik, de ha a szükséges felhatalmazást jövő héten megkapják, akkor a védekezéshez elegendő valamennyi lépést meg tudja majd tenni a kormány. Hozzátette, hogy a parlamenti képviselők nem élvezhetnek hátrányt vagy előnyt, akkor kell őket is tesztelni, mint másokat. Akkor szűrik őket is, ha vannak tüneteik. Az, hogy az emberek költekezzenek és fogyasszanak, az gazdasági érdek. Ezért is döntöttek a fizetési moratórium bevezetéséről.



A szerdán az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett gazdaságvédelmi intézkedéscsomag már megjelent a Magyar Közlönyben. A rendelet szerint a hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap. A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, ennek időtartamát egy újabb kormányrendelet meghosszabbíthatja. A határozat a járványtól leginkább sújtott ágazatokról is rendelkezik.