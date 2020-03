Nem elég nekünk a koronavírus, még a tél is visszatér a hét végén

Ennyit a pénteken beköszöntő csillagászati tavaszról.

Jelentős lehűlés várható a hétvégén: pénteken helyenként még 20 foknál is melegebb lesz, míg vasárnap néhol már csak plusz 1 fokig melegszik fel a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Pénteken még sok lesz a napsütés. Csapadék az ország döntő részén nem várható, de Borsodban és környékén egy-egy futó zápor előfordulhat. A leghidegebb órákban 0-7 fok lesz, napközben 17-21 fokig melegszik fel a levegő. Szombaton észak felől lassan megnövekszik a felhőzet, előtte északon néhány órára, délen több órára kisüt a nap. Késő délutánig az ország északi felén szórványosan, estétől délebbre is többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar, északkeleten, északon és a hegyekben este az esőt hő, havas eső válthatja fel. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimumhőmérséklet 2 és 8, a maximumhőmérséklet 12 és 20 fok között alakul. Vasárnap többfelé várható eső, zápor, majd a csapadék északkelet felől szűnni kezd, illetve egyre inkább elszórt hózáporra vált. A szél nagy területen lesz erős vagy viharos. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a szélvédett fagyzugokban több fokkal hidegebb várható. A legmagasabb hőmérséklet plusz 1 és 6 fok között valószínű. A jövő hét elején aztán újra tél lesz, hétfőn és kedden éjszaka mindenhol fagyni fog (lesz, ahol mínusz 7 fokig is lehűl az idő), és napközben sem lesz 5 foknál több. Mindezt hétfőn még erős északi szél tetézi, és hózápor, hószállingózás is előfordulhat. A hosszabb távú előrejelzések szerint igazi javulás majd csak csütörtökön, de inkább pénteken várható.