Felfüggesztik a mérőleolvasást

Nagyot rántottak a forinton, egészen 350 forintig esett az euró.

A tegnapi újabb méretes forintgyengülés után ma reggel egyelőre fordulat van kibontakozóban az EUR/HUF kereskedésben. Tegnap átmenetileg 360 felett is jártunk, de délelőtt már a 350-et közelíti az árfolyam. Amíg kitart a fordulat a piacokon, addig a régiós devizák is ledolgozhatják az utóbbi napokban elszenvedett gyengülés egy részét – írták reggeli elemzésükben az Erste Bank szakértő. A forint reggel óta látványosan és folyamatosan erősödött az euróval szemben, a reggeli 358 forintos szintekről egészen 350 forintig esett az árfolyam. A pénzpiacok ma korrigálnak Ázsia is emelkedett, az európia tőzsdék 3- 5 százalékos pluszban vannak. A CIB Bank elemzői szerint ez még nem a tartós fordulat jele, de az óriási költségvetési és monetáris stimulus végre elkezdte éreztetni hatását a piacokon. A részvénypiacok stabilizálódtak szolid emelkedést mutattak a zuhanást követően. Ez nem jelenti azt, hogy innentől tartósan javulni fog a hangulat. Piaci feszültségek nem tűntek el teljesen, volatilitás továbbra is nagyon magas, dollár iránti kereslet nem enyhül érdemben - írták a CIB Bank elemzői .