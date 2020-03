Megkezdődtek az elbocsájtások, de a kormány úgy menti meg a munkahelyeket, hogy kiszolgáltatottá teszi a dolgozókat

Felfüggesztette több bank a fogyasztási hiteltermékeinek értékesítését, miután mától csak maximum 5,9 százalékos THM-mel lehetne ilyen kölcsönöket nyújtani az ügyfeleknek. A Takarékbanknál viszont már akár ma is elérhető az olcsó hitel.

Az új feltételekkel rendelkező hitelek kialakításához időre van szükség, így további részletekről a későbbiekben tudnak majd tájékoztatást adni - közölték. Azt is kérték: a

A babaváró kölcsön ugyanakkor jelenleg is elérhető a banknál.

Az MKB Bank átmenetileg felfüggeszti a személyi kölcsön, a hitelkártya- és lakossági folyószámlahitel-termékek értékesítését – közölte a pénzintézet. A felfüggesztés célja, hogy a szerda éjjel megjelent kormányrendeletnek mielőbb meg tudjanak felelni, illetve, hogy a további ügyfélkiszolgáláshoz szükséges technikai feltételek biztosítani tudják. Ugyanerről tájékoztatta lapunkat az OTP is. Mint írták: ahhoz, hogy ügyfeleiket az új jogszabálynak megfelelő módon tudják fogyasztói hitelekkel kiszolgálni, a részletszabályok ismeretére, informatikai fejlesztésre és a belső szabályozás átalakítására van szükség. Az OTP Bank ezért 2020. március 19-től felfüggeszti az eddigi hirdetményeiben hatályos fogyasztási hitelek értékesítését azokra a napokra, amíg az új jogszabálynak megfelelő termékeket nem tud ügyfeleinek kínálni.további tájékoztatásig ügyfeleik ne látogassák bankfiókjaikat fogyasztási hitel felvétele céljából.Az Erste Bank a honlapján arról tájékoztatja az ügyfeleket: a személyi kölcsönök értékesítését átmenetileg felfüggesztik az új termékek feltételeinek kidolgozásáig. A Takarékbanknál viszont folyamatosan lehet igényelni a személyi hiteleket, amelyek feltételeit a veszélyhelyzet miatt hozott kormányzati intézkedések részletszabályainak megfelelően módosítani fogják. A pénzintézet szerint így kiküszöbölhető, hogy akár átmeneti időre is fennakadás legyen a személyi hitelek igénylésénél. Mint közölték: az ügyfelek továbbra is igényelhetnek személyi hitelt a Takarékbanknál, a mai naptól kezdődően az új szabályoknak megfelelően. „Magyarország egyik legnagyobb, 1,1 millió ügyfelet kiszolgáló pénzintézete a kormányzat céljainak megfelelően jár el, és elkötelezett a bajba jutottak megsegítésében.” – olvasható a közleményben. Az ügyfelek az első időszakban még a korábbi nyomtatványokon adhatják be a kérelmeket, a szerződések viszont már az új feltéteket tartalmazzák majd. A rendkívüli időszakban alkalmazott hitelfeltételekről szóló részletszabályok megjelenését követően a Takarékbank szakemberei napokon belül átállítják a banki folyamatokat és rendszereket, a szerződések már az új szabályok szerint lépnek hatályba, de a hiteligénylés addig is folyamatos – közölték. A kormány szerdai ülésén döntött arról , hogy olcsó fogyasztási hitelekkel kell segíteniük a bankoknak a lakosságot. Emiatt a csütörtöktől felvett új fogyasztási hitelek teljes hiteldíjmutatóját (THM) a jegybanki alapkamat - jelenleg 0,9 százalék - plusz 5 százalékban maximálják. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb 5,9 százalékos lehet a THM, ami minden eddig elérhető piaci ajánlatnál alacsonyabb, hiszen eddig a legolcsóbb személyi kölcsönnek is 6,95 százalék volt a hiteldíjmutatója. Egy ilyen gyors és hirtelen változásra azonban a bankok nem voltak felkészülve, márpedig az ehhez hasonló új hitelkonstruciók bevezetését több hetes előkészület előzi meg, az új termék megjelenése előtt pedig hirdetményben közlik a termék részleteit. Erre a feladatra a bankoknak most kevesebb, mint egy napjuk maradt – írta a döntés kapcsán a Bank360 . Hogy mennyire kedvező egy ilyen kondíciójú hitel, azt jól mutatja, hogy tavaly az átlagos THM 13 százalék felett volt a népszerű személyi hiteleknél. A Bank360 arra is felhívta a figyelmet: egy kölcsön kihelyezésének van egy fix költsége is, amit egy alacsonyabb hitelösszegű és rövidebb futamidejű hitel nem fog kitermelni, így kérdéses, megéri-e majd a bankoknak így finanszírozni, azt is számításba véve, hogy az ügyfélkockázati kamatfelár sem tud beépülni az árba. A Bank360.hu szerint ezért az 5,9 százalékos THM-mel ellátott termékhez állami kamattámogatásra és kezességvállalásra lehet szükség, hiszen az sem egyértelmű, hogy milyen ügyfélkör kaphatja meg az (ilyen feltételek mellett eredetileg ultraprémium ügyfélkörnek elérhető) nagyon kedvező kölcsönt, és milyen feltételeknek kell megfelelniük az igénylőknek. Éppen ezért még nem érdemes holnap egyből a bankba rohanni 5,9 százalékos személyi kölcsönért - vélik a Bank360 szakértői. Gyorsabban tudtak lépni a bankok a szintén szerdán bejelentett hitelmoratóriummal kapcsolatban, és már ma le is állították a hitelek törlesztő részleteinek beszedését . Azzal kapcsolatban azonban egyelőre nem sokat tudnak mondani az ügyfeleiknek: mit tegyenek, ha tovább szeretnék fizetni hiteleiket – derül ki a bankok lapunk kérdéseire küldött válaszaiból. A kormány által elrendelt hitelmoratórium nagy segítség a koronavírus és a járványügyi korlátozó intézkedések miatt munkájukat elvesztő ügyfeleknek: mától ugyanis év végig nem kell fizetniük hiteleiket. A hitelek törlesztésének felfüggesztése a szerda éjjel kihirdetett kormányrendelet szerint automatikus, vagyis ezen ügyfeleknek semmit nem kell tenniük. Azoknak az ügyfeleknek viszont, akiknek még nem változtak meg az anyagi körülményei, nem biztos, hogy érdemes élniük a moratóriummal, pláne, ha rövid lejáratú hitelről van szó, amelytől a jelenlegi helyzetben jobb inkább minél gyorsabban „megszabadulni”. „Érdemes kérni a további folyamatos, eredeti szerződés szerinti fizetés lehetőségét a banktól, ha nem áll fenn indok a törlesztés felfüggesztésére – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Varga Mihály pénzügyminiszter is, aki azonban arra már nem tért ki: hogyan tehetnék meg ezt az ügyfelek. A Magyar Bankszövetség közleményéből már kicsit több információ körvonalazódik, aszerint ugyanis a bankszektor egy kősőbb akár visszavonható nyilatkozati lehetőséget biztosít majd a továbbra is törleszteni szándékozó ügyfeleknek. Mivel azonban a miniszterelnök bejelentéséhez kapcsolódó részletszabályok és a végrehajtás folyamatai még nincsenek pontosan kidolgozva, a bankok az ügyfelek türelmét kérik, és ígérik, néhány nap múlva minden érintett részletes tájékoztatást kap. A Bankszövetség azt is kéri az ügyfelektől: előzetes kérdéseikkel a veszélyhelyzetre való tekintettel ne terheljék most meg a banki ügyfélszolgálatokat, és pláne ne keressék fel a bankfiókókat személyesen. Megkérdeztük a bankokat is, hogyan tudják a jelenlegi helyzetben biztosítani a fentiekhez szükséges ügyintézést, de válaszaik alapján erről még nem sok elképzelésük van. Azt OTP Bank azt írta: március 19-től a kormány rendeletében meghatározott szerződések esetében automatikusan leállítják a törlesztőrészletek beszedését. Érintett ügyfeleiknek a hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatban nincs teendője. Lehetősége van ugyanakkor az ügyfeleknek arra, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsék a törlesztőrészleteket. "Ennek részleteiről honlapunkról tájékozódhatnak ügyfeleink hamarosan. Egyelőre ennél több információt a témában sem a fiókjainkban, sem a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül nem tudnak ügyfeleinknek mondani.” - közölték. A Takarékbank azt írta: haladéktalanul gondoskodnak a hitelekkel kapcsolatos szerdai, rendkívüli kormányrendelet végrehajtásáról. A rövidesen megjelenő részletes szabályozás értelmében a lehető leggyorsabban átállítják banki folyamataikat és rendszereiket. Azt is közölték: a legnagyobb fiókhálózatot működtető bankként tisztában vannak vele, hogy a kórházak, a közművek, az élelmiszerboltok és a patikák mellett a pénzintézeteknek is helyt kell állniuk a legnehezebb időszakban is, így a Takarékbank mindent megtesz azért, hogy hosszú távon biztosítsa a pénzforgalmat. Az országban egyedülálló mozgó bankfiókjaikkal olyan településeket is ki tudnak szolgálni, ahol nincs bankfiók vagy ATM, így segítve az ottélőket, ezért pénzintézet a Takarék-buszait szükség esetére már felajánlotta a Magyar Nemzeti Banknak és a Magyar Bankszövetségnek. Az MKB Bank azt írta: felfüggesztik a rendelet hatálya alá tartozó hitelek törlesztőrészleteinek beszedését. A törlesztőrészletekkel kapcsolatos további tájékoztatást a Magyar Nemzeti Bankkal és a Bankszövetséggel történő egyeztetést követően biztosítanak. Jelezték: a törlesztési moratórium minden ügyfélre vonatkozik, azonban a kormány rendelete lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelek a szerződés szerinti törlesztéseiket változatlanul, az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsék, ezzel elkerülve az esetleges későbbi törlesztőrészlet növekedését. "Amennyiben ügyfeleink nem szándékoznak igénybe venni a moratóriumot, biztosítjuk számukra a folyamatos törlesztés lehetőségét. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról a későbbiekben biztosítunk tájékoztatást" – közölték. A CIB Bank közlése szerint mindenben követik a jogszabályi előírásokat, és azoknak megfelelve működnek. Üdvözlik a tegnap bejelentett kormányzati gazdasági intézkedések célját, és ezen intézkedések esetében is így fognak eljárni. Várják ugyanakkor a további részletszabályokat rögzítő rendeletet, és a részletekkel kapcsolatban tájékoztatni fogják ügyfeleiket, akiknek addig is türelmüket kérik. A K&H Bank kérdéseikre azt válaszolta: a fizetési moratórium önműködően életbe lép 2020. március 19-én, aki nem kíván részt venni a moratóriumban, annak ezt külön kell kérnie a banktól. A bejelentés megtételére az alábbi csatornákat javasoljuk: K&H Távbank, K&H e-bank, K&H mobilbank. Azt is közölték: "a kormányrendelet további pontját is természetesen tiszteletben tartjuk, ami a mai naptól felvett fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját a jegybanki alapkamat 5 százalékban maximalizálja."