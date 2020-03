Rendkívüli közegészségügyi helyzetet vezetnek be Marokkóban

Oroszország a koronavírus-járványt is felhasználja dezinformációs kampányához, álhírekkel próbálnak zavart, félelmet, sőt, pánikot kelteni.

Vészterhes időket él Európa, a koronavírus és a járvány lassítására tett lépések felborították a kontinensen élők mindennapjait, csak találgatni lehet, hogy a döntéshozók mikor oldják majd fel a rendkívüli intézkedéseket és térhet vissza minden a megszokott kerékvágásba. Teljes a bizonytalanság és ez még kiszolgáltatottabbá teszi az embereket az álhírekkel, pletykákkal és dezinformációval szemben. Minden jel arra utal, hogy Oroszország igyekszik kihasználni Európa sebezhetőségét. Az orosz propagandagépezet évek óta arra törekszik, hogy egymás ellen fordítsa EU-t és az Egyesült Államokat, valamint felborítsa a demokratikus társadalmak belső békéjét. Moszkva a mostani járványhelyzetet is felhasználja erre a célra - állítja az Európai Unió külügyi szolgálatának kiszivárgott jelentése. A több sajtóorgánumhoz is eljutott elemzés szerint az erre szakosodott orosz médiumok nem saját összeesküvés-elméleteket és álhíreket kreálnak, hanem már meglévőket karolnak fel és terjesztenek. Például leközölték azt a teljesen légből kapott iráni állítást, mely szerint a koronavírus voltaképpen amerikai biológiai fegyver vagy azt, hogy Peter Pellegrini leköszönő szlovák miniszterelnök is megfertőződött és más vezetőknek is átadhatta a betegséget az uniós csúcstalálkozókon. A Kreml propagandagépezetének egyik legismertebb eszköze a több nyelven is sugárzó, állami RT hírcsatorna és annak internetes oldala. Az EU külügyi szolgálatának jelentése megjegyzi, hogy az RT spanyol változatának koronavírusról szóló tartalmai legalább 6,8 millió megosztást generáltak január és március közepe között - ebben az időszakban a járvánnyal kapcsolatban az RT en Espanol bizonyult a 12. legnépszerűbb információforrásnak a közösségi médián. Az orosz dezinformációs kampányban a sajtónak álcázott propaganda termékek mellett a hamis felhasználói fiókok is szerepet kapnak. Ezek azt a látszatot keltik, hogy átlagemberek kezelik őket, de valójában nem létező személyekről van szó, akiknek nevében a Moszkva számára kedves, általában hangulatkeltő, félrevezető vagy egyenes hamis tartalmakat tesznek közzé. Az elemzés szerint a koronavírus vált a legfontosabb témává: azok a felhasználói fiókok amelyek eddig a szíriai polgárháborúról vagy a francia sárgamellényes tüntetésekről írtak, most a járvánnyal kapcsolatban posztolnak. A jelentés kitér arra. hogy a Kreml is terjesztette azt az alaptalan álhírt is, miszerint egy Litvániában állomásozó amerikai katona megfertőződött a koronavírussal és kórházba került. Ez a tévinformáció öt különböző híroldalon is megjelent, mivel hekkerek csendben feltörték a honlapokat és kitették az erről szóló cikket. Az EU külügyi szolgálata az orosz dezinformációt okolja a február végi ukrajnai zavargásokért, amelyeket a járvánnyal kapcsolatos pánik okozott. Novi Szanzsariban két napig erőszakos tüntetések voltak, miután a helyi szanatóriumban helyzeték karanténba a koronavírus kiindulópontjából, Vuhanból evakuált ukrán állampolgárokat és elterjedt, hogy fertőzöttek is vannak köztük. Az uniós intézmények hivatalosan nem kommentálták a kiszivárgott jelentést. Peter Stano, az EU külügyi főképviselőjének szóvivője hangsúlyozta: nem Oroszország a dezinformáció egyetlen forrása, ám akárki is terjeszti az álhíreket lényegében emberi életekkel játszik. Dimitrij Peszkov orosz kormányszovívő elutasította és “ruszofóbiás rögeszmének” minősítette a jelentésben megfogalmazott állításokat.