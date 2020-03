Bezárja magyarországi áruházait az Ikea szombattól

A vásárlók és munkatársak biztonsága érdekében.

A vásárlók és a munkatársak egészsége, valamint biztonsága mindig is kiemelkedően fontos volt az IKEA számára. Március 21-től Magyarországon - további értesítésig - az összes IKEA áruház zárva tart - jelentette be a svéd áruházlánc honlapján . Bejelentették, hogy a koronavírus-járvány miatt megelőzésképpen lemondják az összes nyilvános rendezvényüket is.