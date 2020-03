Négyre nőtt a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma Magyarországon

Sokan a panaszkodnak az Ausztriába naponta átjárók közül. A vírusjárvány miatt sorra küldik el őket, s most derül ki, rossz szerződést írtak alá, így pénz nélkül maradnak.

Bajban vannak az Ausztriában dolgozó magyarok, mert a cégek sorra mondanak fel a korábban előnytelen szerződést aláírt munkavállalóknak, az ingázók pedig itthon ragadhatnak az osztrák határon bevezetett egészségügyi szűrés miatt, ha négy napnál régebbi a negatív koronavírus-tesztjük. - Nem akartam elhinni, amikor ezt a hírt tegnap este a Facebookon olvastam, ezért péntek reggel nagyon feszült idegállapotban autóztam a határ felé, de később megnyugodtam, mert nem kérték az osztrák határőrök a koronavírus-fertőzést kizáró orvosi igazolást, és így eljutottam a munkahelyemre – mondta a Kópházán élő, de egy osztrák faipari cégnél dolgozó asztalos. Kiderült, hogy egyelőre elég a munkáltatói igazolás, mert ha ezt valaki felmutatja, továbbengedik. - A teszt arra jó, hogy az osztrákok erre hivatkozva teljesen lezárják a határt, hiszen a feltételt nem tudjuk teljesíteni, ami ráadásul nem is rajtunk múlik. Egyébként az aggodalmukat megértem, mert rohamosan terjed a vírus Burgenlandban is, ahol a huszonnyolc fertőzött mellett kétszázhetvenhatan karanténban vannak – jegyezte meg a Kismartonba kijáró autóbuszvezető. - A héten történtek miatt ismét depressziótól szenvedek. Nem elég, hogy mindenhol rengeteget kell várni, ennek ellenére igyekszik az ember, aztán amikor visszaérek a telepre a főnököm úgy viselkedik velem, mintha fertőzött lennék – panaszkodik a Bécsben dolgozó magyar kamionsofőr, akit az orvos már felvett betegállományba. A bezárt ausztriai szállodákból és éttermekből elbocsátott magyarok is keseregnek, de többnyire későn. - Egyetlen olyan esetem volt, amire azt mondtam, helyesen járt el a munkaadó azzal, hogy havi ötszáz eurót ajánlott fel a hotel recepciósának arra az időre, amíg nem tudnak újból kinyitni, és ezt a pénzt a tizenharmadik és tizennegyedik havi bérből majd levonják – hangsúlyozta Kranczné Dr. Kovács Bernadett munkajogász. A múlt hét második fele óta naponta legalább hat ilyen ügye van, és a legtöbbnél hamar nyilvánvalóvá vált, hogy hiába dolgozik tíz éve kint, tájékozatlanul mégis aláírt olyan megállapodást, amivel lemondott például a járvány miatt bekövetkezett leállás idejére fizethető juttatásról, ami bértől függően, annak akár kilencven százaléka is lehet, de a nyolcvannál nem kevesebb. Azzal is kevesen voltak tisztában, hogy Ausztriában három év munkaviszony után és hat százalékos adóval mindenki igényelheti a részét a végkielégítési kasszából, de csak fél évig. Az állásukat elvesztők, akiknek magyarországi az állandó lakcímük, itthon fognak munkanélküli ellátást kérni. Jelenleg a két ország között lassú az adatcsere, és így az eljárás is nagyon hosszadalmas lesz, pedig akik így jártak nem sok tartalékkal rendelkeznek. Ezért rögtön a márciusban kezdődő adóbevallási időszak elején próbálnak hozzájutni a gyermekek után járó adókedvezményhez, vagy a benzinpénzhez, hogy a járvány ideje alatt legalább legyen miből megélni. Az elmúlt napokban több érintett adóhivatalnál a vártnál korábban jelentek meg személyesen az Ausztriában munka nélkül maradt magyarok, hogy nullás adóigazolást kérjenek, és ezt így még időben el tudták intézni. Aki viszont az lakcíme igazolása végett a kormányablakot kereste fel személyesen, mert ez nem megy másképpen, nem volt ilyen szerencsés, hiszen elküldték, ezért ki tudja mikor kapja meg a pénzét.