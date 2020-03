Szabad szemmel: egyoldalú nemzeti lépésekkel nem lehet visszaszorítani a világjárványt

Az ünnepekig viszont mindenképpen érvényben kell tartani a különleges intézkedéseket – jelentette ki az osztrák kancellár.

Az osztrák kancellár bízik abban, hogy húsvét után az élet fokozatosan visszatérhet a normális kerékvágásba –Sebastian Kurz videóinterjút adott a bulvárlapnak, hangsúlyozva, hogy az ünnepekig viszont mindenképpen érvényben kell tartani a különleges intézkedéseket, nehogy náluk is olasz viszonyok alakuljanak ki. Úgy ítéli meg, hogy a lakosság – egy-két fekete bárányt leszámítva – hihetetlen mértékben összezárt, de a fegyelem és a kitartás ezután is fontos, különben nem lehet elkerülni a legrosszabbat. Így meg kell békélni a lemondással és a korlátozásokkal. Viszont ha valaki megszegi a tilalmat, akkor a rendőrség dolga, hogy megbüntesse. Ideértendő az is, hogy ha valahol nagymértékben romlik a helyzet, akkor lezárják az egész települést. A kormányfő úgy gondolja, hogy az intézkedéseknek köszönhetően jelenleg jól állnak. Olyannyira, hogy egyes lépéseket Bajorország is átvett tőlük. Ausztria gyorsabban reagált mint más államok. A politikus lényeges teendőnek tartja azt is, hogy megakadályozzák a tömeges elbocsátásokat, hiszen a járvány súlyos gazdasági következményekkel jár. Ilyen áthidaló megoldásnak tartja a rövidített munkaidőt.