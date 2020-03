„Nem vagytok legyőzhetetlenek” – Üzent a fiataloknak a WHO főigazgatója

A fertőzöttek száma már meghaladja a 234 ezret, az esetek mintegy felét Európában regisztrálták.

Egy nap leforgása alatt több mint 24 ezer embert fertőzött meg világszerte az új típusú koronavírus, és 1061-en haltak bele a kórba – olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) péntek este közzétett legfrissebb napi tájékoztatójában. Újabb országokban jelent meg a betegség: Madagaszkáron és Zimbabwében. A fertőzöttek száma a világon már meghaladja a 234 ezret, az esetek mintegy felét Európában regisztrálták (104 ezret). A halálozások száma 9840-re nőtt, ezek közül 4899 Európában történt. Az elmúlt napon 816-an veszítették életüket a kontinensen a kór miatt, túlnyomó többségük Olaszországban hunyt el. Közben újabb és újabb államokban bukkan fel a koronavírus, már Madagaszkáron és Zimbabwében is azonosították az első fertőzöttet. A világ egyik legszegényebb országaként számon tartott Madagaszkáron Andry Rajoelina elnök közölte tévébeszédben, hogy regisztrálták az első esetet a szigetországban. Egyben bejelentette az összes nemzetközi repülőjárat törlését, megakadályozandó az újabb megbetegedéseket. Izraelben meghalt az első ember az új típusú koronavírus okozta járványban. Egy 88 éves férfi hunyt el, aki az egészségügyi minisztérium péntek esti közlése szerint más betegségekben is szenvedett, mielőtt elkapta a kórt. Izraelben eddig 705 fertőzöttet regisztráltak, közülük tíznek súlyos az állapota. Az Egyesült Arab Emírségekben is bekövetkeztek az első halálesetek. A helyi média híradásai szerint egy 78 éves, Európából érkezett fertőzött veszítette életét. A másik elhunyt egy 58 éves ázsiai, aki szívbetegségben és veseelégtelenségben is szenvedett. Az országban 98 fertőzöttről tudnak. Ideiglenesen bezárták az összes népszerű idegenforgalmi és kulturális intézményt, négy hétre felfüggesztették az imákat a mecsetekben és más helyeken. Miguel Díaz-Canel kubai elnök pénteken bejelentette a határok lezárását harminc napra. Csak a szigetországban lévő turisták távozhatnak, illetve kizárólag a külföldön tartózkodó kubai állampolgárokat engedik be, de hazaérkezésük után 14 napos karanténba kell vonulniuk. Korlátozzák a nyilvános rendezvényeket. Kuba az egyik utolsó olyan állam a térségben, amely intézkedéseket vezet be a világjárvány miatt. Manuel Marrero kubai miniszterelnök szerint jelenleg 60 ezer turista tartózkodik a szigetországban, ahol eddig 21 ember tesztje lett pozitív. A fertőzést minden esetben külföldről érkezetteknél diagnosztizálták. Egy olasz turista halt bele a kórba. A Dominikai Köztársaság kormánya pénteken az egész országra kiterjedő kéthetes kijárási tilalmat rendelt el. Csak az egészségügyi dolgozókkal, az egészségügyi ellátásra szorulókkal, a biztonsági magáncégek őreivel, az újságírókkal és az elektromos hálózat karbantartását végzőkkel kivételeznek. A fővárosban, Santo Domingóban határozatlan időre lezárták a metróhálózatot. A légi és vízi közlekedés korlátozását, valamint az iskolák bezárását már korábban elrendelték a karibi országban, amelyben határzárról is döntöttek. A Dominikai Köztársaságban eddig 72 fertőzöttet regisztráltak.