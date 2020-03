A jegybank két hétig pihenteti a napi készpénzbevételt, hőkezelnek is

A Vasas Szakszervezeti Szövetség nyílt levélben fordul a munkáltatókhoz, illetve a kormányhoz.

Pénteken a kölcsönző cég vezetője közölte az esztergomi Suzuki kölcsönzött munkásaival, hogy negyed órája kapott emailt a cégtől arról, körülbelül 600 munkavállalóval kötött szerződést bont fel – tudtuk meg több forrásból. A hírt megkeresésünkre László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke is megerősítette, akit az elbocsátás közlése után többen is megkerestek az ügyben. Értesüléseink szerint megkezdték a munkásszálló kiürítését és fertőtlenítését. Az ott lakók közül sokan kelet-magyarországiak, illetve ukránok – közölték forrásaink.



A Vasas Szakszervezeti Szövetség nyílt levélben fordul a munkáltatókhoz, illetve a kormányhoz. A szerkesztőségünkhöz is eljuttatott levélben egyebek mellett az áll: 2020. március 20-án este elkeseredett, munkájukat vesztett dolgozók fordultak hozzájuk egy drámai hírrel, és egy azt alátámasztó videóval a segítség reményében. „A munkaviszonyhoz kapcsolódóan a dolgozóknak biztosított munkásszállást hétfő reggelig mindenkinek el kell hagynia. A Vasas kéréssel fordult a két céghez, hogy egy világjárvány sújtotta időszakban ezek az emberek ne váljanak földönfutóvá, ne kerüljenek az utcára” – fogalmaztak. A magyar kormánynak, illetve Orbán Viktor miniszterelnöknek azt üzenték: annak érdekében, hogy az ilyen és ehhez hasonló esetek megoldódjanak, valamint a jövőben elkerüljük őket, szükségesek olyan intézkedések, melyeket a környező országokban már bevezettek, és amely szerint egy bizonyos időszakban az állam vállalja át az elbocsátani tervezett dolgozók fizetését. Emellett szükséges a hazánkban már bevezetett munkáltatói és munkavállalói adókedvezmények kiterjesztése más, immáron szintén közvetlenül érintett szektorokra. A Vasas Szakszervezet és más ágazatok dolgozói érdekképviseletei is kész javaslatokkal várják, hogy bevonják őket a megoldások kidolgozásába. „A kormány nem nézheti tétlenül a dolgozó emberek tragédiáját! Minden magyar dolgozó ember nevében kérjük, hogy az érintettek bevonásával, közösen védjük meg a munkahelyeket és az emberek egészségét a vészhelyzetben!” – áll a nyílt levélben.

Van, akinek nincs hova hazamenni

Az elbocsátott suzukis dolgozókkal jó viszonyt ápolt Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke és a munkavállalói jogok szakpolitikai kabinetvezetője is. Mint a Népszavának beszámolt róla, őt is megkeresték néhányan panaszukkal, mert nemcsak a Suzuki munkahelyei szűntek meg, hanem a kölcsönző cég is felmondott nekik, és úgy, hogy a próbaidősöktől azonnal, plusz fizetség nélkül megváltak, a 3 hónap és 3 év közötti munkaviszonnyal bíróknak pedig 15 nap felmondási időt fizetnek. Mindemellett a munkásszállásról is ki kell költözniük. Az Ukrajnából jött munkások nem tudják, hazajutnak-e, míg néhány Kelet-Magyarországról érkezett dolgozónak, köztük fiatal pároknak már a munkásszálló volt az otthonuk, magyarán nincs hová hazamenniük – közölte Komjáthi Imre. Ezért azt kérik a Suzukitól, hogy a munkásszálló fertőtlenítése után annak, aki rászorul, engedjék meg a visszaköltözést. Az elbocsátás bejelentésekor egyébként is elhangzott, hogy ha a gyár újra a megszokott módon termel, ismét szükség lesz a munkáskezekre. A kölcsönzött munkaerő beállítása megszokott az autóiparban, s Komjáthi úgy látja, a többi nagy gyár már korábban és időben elnyújtva meglépte azt, amit most a Suzuki egyszerre, hiszen a bajok nem most kezdődtek. A koronavírus-járvány miatt nem is a többezer fős multiknál, hanem a néhány száz, vagy annál kevesebb dolgozót alkalmazó kis- és középvállalkozásoknál lehet kritikus a foglalkoztatási helyzet. Ezért is javasolja az MSZP, hogy a jelenlegi 3 hónapig folyósított és megalázóan alacsony, alig 23 ezer forintos álláskeresési támogatást emelje meg a kormány százezer forintra és az idejét pedig tolják ki 9 hónapra. Komjáthi Imre úgy véli, igyekeznek konstruktív ellenzékként fellépni ebben az időszakban, de a kormánytól elvárják, hogy a nehéz helyzetbe került dolgozókat hathatósan támogassa, hogy átvészeljék a válságos időszakot. Reméli, hogy az adó- és járulékkedvezmények, törlesztési moratórium sorába beleillik a munkájukat és fizetésüket vesztő dolgozók helyzetének rendezése is – ágazatoktól függetlenül.