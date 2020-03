Ötös lottó – Mutatjuk a nyerőszámokat

Többfelé 15 fokkal hidegebb volt szombat délután, mint pénteken.

Az átvonuló hidegfront mögött mintegy 10-15 fokkal hidegebb levegő áramlik fölénk. Az esőt egyre több helyen havas eső, majd főként a hegyekben hó váltja fel, aztán megszűnik a csapadék. Vasárnap már csak néhol lehet hózápor – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés szerint a kora esti óráktól eleinte az északi megyékben, majd máshol is halmazállapotot vált a csapadék, így havas eső, a magasabban fekvő vidékeken havazás is lehet. Éjszaka csökkenni fog a felhőzet, és a Dunántúli régiókra korlátozódik a vegyes csapadék. Vasárnap a Dunántúlon felhős idő várható rövid napos periódusokkal, ettől keletebbre gyorsan mozgó gomolyfelhők mellett hosszabb időre kisüt a nap. Egy-egy hózápor előfordulhat. Az északi, északkeleti szél továbbra is erős, helyenként viharos marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között várható.