Negyvenegy új fertőzött van Szlovákiában

Bosznia-Hercegovinában meghalt az első koronavírusos beteg.

Bosznia-Hercegovinában meghalt szombaton az első koronavírusos beteg, Szerbiában szigorítanak a kijárási tilalmon, Szlovákiában újabb 41 embernél mutatták ki a Covid-19 betegség kórokozóját, az ukrán fővárosban hétfőtől csak egészségügyiek utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön. A járvány első bosznia-hervegovinai halálos áldozata, egy 76 éves nő a hivatalos közlés szerint szív- és érrendszeri problémákkal is küzdött. Boszniában szombaton 84-ről 93-ra nőtt a fertőzöttek száma. A fertőzöttek számának növekedése miatt Szerbiában szigorítanak a kijárási tilalmon. Eddig este 20 és hajnali 5 óra között volt tilos az utcára lépni, vasárnaptól már este 17 órától kezdődik a kijárási tilalom. További elővigyázatossági intézkedésként bezárták a vendéglátóhelyeket, a bevásárlóközpontokat és a piacokat, megtiltották a parkok és szabadtéri sportpályák használatát, valamint öt főben maximalizálták az egy helyiségben tartózkodók számát. A magyar határhoz közeli Szabadkán karanténná alakították a korábban migránsok számára létrehozott befogadóközpontot. Azok kerülnek ide, akik számára kötelező karantént rendeltek el. Szerbiában reggel óta 149-ről 171-re, Koszovóban 24-ről 28-ra, Észak-Macedóniában 76-ról 85-re nőtt a Covid-19 betegségben szenvedők száma. Montenegróban nem regisztráltak új fertőzést, a betegek száma 14. Szlovákiában szombaton újabb 41 embernél mutatták ki a Covid-19 betegség kórokozóját, és így 178-ra emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma – jelentette be Igor Matovic újonnan kinevezett szlovák kormányfő az este. A szombaton diagnosztizált szlovák fertőzöttek száma több, mint duplája az előző nap kimutatott új megbetegedéseknek. Közben nőtt a meggyógyult betegek száma is, a kórházakban kezelt betegek közül már hetet gyógyultan engedtek haza. Szlovákiában szombat estig közel háromezer személyen végeztek el vírustesztet. Az ukrán fővárosban, ahol kedd óta nem jár a metró és a buszokon, illetve egy-egy villamoskocsiban legfeljebb tízen utazhatnak, további szigorítást vezetnek be: hétfőtől már csak a mentősök és más egészségügyi dolgozók, például a gyógyszerészek használhatják a tömegközlekedési eszközöket. Arszen Avakov belügyminiszter közölte, hogy csak a létfontosságú iparvállalatok működhetnek tovább, a többit be kell zárni. Ukrajnában szombatig 41 megbetegedést és 3 halálesetet regisztráltak. Fehéroroszországban 76-ra nőtt szombatra a fertőzöttek száma - közölte az egészségügy-minisztérium. A betegség tüneteit mutató betegek közül tizenöten elhagyhatták a kórházat. Szombaton 61 ember volt orvosi megfigyelés alatt, akinek pozitív lett a vírustesztje.