Több mint 307 ezer a fertőzöttek száma a világon

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 307 280-ra nőtt vasárnap reggelre szerte a világon a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 13 049, 92 375 ember meggyógyult.

A baltimore-i egyetem összesítése szerint a vírusfertőzést 171 országban és területen mutatták ki. A diagnosztizált esetek száma azonban nem tükrözi pontosan a valóságot, az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, illetve a számontartás kritériumai is különböznek egymástól. Kínában (Hongkong és Makaó területek nélkül), ahol a járvány tavaly év végén elkezdődött, 81 346 esetet tartottak nyilván, ebből 3265-en haltak meg és 72 355-en gyógyultak meg. Kína után a legjobban érintett országok Olaszország 4825 halottal és 53 578 megfertőződéssel, Irán 1556 halottal (20 610 eset), Spanyolország 1381 halottal (25 496 eset), Franciaország 562 halottal (14 484 eset), Egyesült Államok 340 halottal (26 747 eset), Dél-Korea 102 halottal (8897 eset),Nagy-Britannia 234 halottal (5067 eset), Hollandia 137 halottal (3640 eset), Svájc 80 halottal (6652 eset) és Németország 84 halottal (22 364 eset). Az egyetem szombati összesítésében 275 434 fertőzött és 11 403 haláleset szerepelt, a gyógyultak száma pedig 88 256 volt.



Újabb országokban jelent meg a vírus, korlátozásokat vezettek be számos országban

Ugandában egy Dubaiból érkezett férfinél mutatták ki először a vírust, míg az első eritreai beteg egy 39 éves férfi, aki Norvégiából érkezett. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint az afrikai kontinensről több mint ezer megbetegedést jelentettek eddig. Több afrikai ország már lezárta a határait, és szigorú korlátozásokat vezetett be, de szakértők aggódnak amiatt, hogy a kontinens nem tud megbirkózni egy komolyabb járvánnyal az egészségügyi rendszer fejletlensége miatt. Vasárnapra virradóra jelentették az első, koronavírus-fertőzés okozta halálesetet Cipruson. Egy hetvenéves férfi halt meg, aki májcirrózisban szenvedett. Kórházban kapta el a fertőzést egy illetőtől, akiről nem tudták, hogy vírushordozó. Cipruson szükséghelyzet van érvényben a járvány miatt, a fertőzöttek száma meghaladja a kétszázat a kettéosztott szigetországban összesen. Kolumbiában is meghalt szombaton az első koronavírus-fertőzött, egy 58 éves férfi. Felütötte a fejét a kór a sűrűn lakott Gázai övezetben. Két helybéli lett beteg, akik Pakisztánból érkeztek, és Egyiptom felől léptek a palesztin területre szombat este. Azóta Rafahban voltak karanténban. Az enklávéban az elmúlt két hétben iskolákat, piacokat és rendezvényközpontokat zártak be, tartva a kór felbukkanásától. Észak-Macedóniában vasárnaptól van érvényben lakhelyelhagyási tilalom este kilenc órától reggel hat óráig. A korlátozás csak az orvosi segítségre szorulókra, a rendfenntartó és más szervek dolgozóira nem vonatkozik. A balkáni országban négy napja vezettek be szükséghelyzetet, és elhalasztották az április 12-re tervezett előrehozott választást, továbbá lezárták a határokat, bezárták az éttermeket, kávézókat és bevásárlóközpontokat. Indiában vasárnap hét órától 14 órás "nemzeti kijárási tilalmat" hirdetett Narendra Modi miniszterelnök, Salvadorban pedig harminc napra vezettek be hasonló intézkedést. Kuvaitban is bevezették a kijárási tilalmat délután öt órától hajnali négyig. A kormány úgy döntött továbbá, hogy két hétre meghosszabbítja a kormányzati hivatalok és magánügynökségek munkájának felfüggesztésére vonatkozó döntést. Az országban eddig 176 ember kapta el a fertőzést. Bolíviában szombaton bejelentették, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztják a május harmadikára kitűzött parlamenti és elnökválasztást. A hatóságok arra kérték a polgárokat, hogy helyi idő szerint szombat éjféltől két héten át ne hagyják el otthonaikat, és csak élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat keressenek fel szükség esetén. Szingapúr bejelentette, hogy nem engedi be az országba vagy átutazni az országon azokat a külföldiek, akik rövid ideig kívánnak ott tartózkodni, és nem vendégmunkások. A tilalom hétfő éjféltől lép életbe. Szingapúrban szombaton halt meg az első beteg, és eddig 432 fertőzést regisztráltak, a betegek négyötöde az elmúlt három napban külföldről érkezett.