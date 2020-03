Anyák napi ajándék: távolmaradás

Nemzetközi sajtószemle, 2020. március 22.

„Hadigazdálkodás Orbán-módra”. Így konferálja be az újság, hogy a katonaság veszi át az ellenőrzést 140 kulcsfontosságú magyar vállalatnál. Megjegyzi, hogy ilyen radikális húzáshoz még egyetlen más EU-állam sem folyamodott. Ez az első lépés, hogy az ország a koronavírus okozta válságban átálljon a haditermelésre. Ott azonban még nem tartunk, hogy a katonák átvegyék ezeknél a cégeknél az operatív irányítást. De mostantól kezdve bármikor megtehetik, ha a kormány úgy látja helyénvalónak. Az intézkedés célja, hogy ezek az egységek minden körülmények közepette működőképesek maradjanak, még akkor is, ha netán elvben csődbe is mennek a ragály miatt. Ezért embereket kellene elbocsátaniuk, vagy többé nem tudnának eszközöket beszerezni a piacon a gyártáshoz. Fontos tovább, hogy ily módon szavatolják ezeknek a cégeknek a „fizikai biztonságát”, ami alighanem azt jelenti, hogy senki ne lopjon vagy fosztogasson. A lista arról tanúskodik, hogy a legtöbb vállalatot egyébként is az állam tartja kézben. Az illetékes államtitkársághoz tartozó 150 gazdasági egység a GDP jó felét állítja elő. De ami fura, hogy a jegyzékbe belekerült a közmédia is. Gulyás Gergely azt is bejelentette, hogy péntektől a hadsereg járőrözik az utcákon, ám aznap délután még nem lehetett katonákat látni a budapesti utcákon.

A mostanihoz hasonló nagy válságok a történelem során jó párszor az idegengyűlölő nacionalisták és jobboldali radikálisok kezére játszottak. A gazdasági következmények azonban napjainkban súlyosabbak lehetnek, mint jó 100 éve, a spanyolnátha idején, hiába sokkal fejlettebbek az egészségügyi rendszerek. De a politika sem ígér semmi jót, bár nem lehet biztosra venni, hogy Trump ismét győzni fog. Nélküle ismét át lehet állítani a váltókat nemzetközi keretekben, bár jelenleg inkább úgy áll, hogy a globalizáció ellenfelei erősödnek meg. Hivatkozhatnak arra, hogy a járvány miatt megszakadtak a szállítási láncok, megmutatkozott a kölcsönös kiszolgáltatottság és nem jutottak el a bajban lévőkhöz olyan alapdolgok, mint a védőmaszk. A szabad mozgásnak egyelőre vége Európában, a tempót jelenleg a nemzetállamok diktálják. Ám a vírus nem ismeri a határokat. Magyarország és Lengyelország még jobban elfordul az egyesült földrésztől. A két kormány megtiltja az idegenek beutazását, amivel egyúttal azt is megadja, hogy kit tart felelősnek. A vádak ugyan abszurdnak hangzanak a külföld számára, de igazolják Orbán narratíváját, amibe évek óta besegít neki az általa kézben tartott sajtó. Trump sem különb, de felsült a „kínai vírussal”. Ez is arra utal, hogy nem lesz könnyű dolga novemberben. A lengyeleknél Duda elnök a ragálynak köszönhetően a haza megmentőjének mutatkozhat. Ugyanígy tesz Macron is, csak ő a kelet-európai kollégákkal ellentéten az EU mellett teszi le a garast. De a hangulat gyorsan ellene fordulhat, ha a franciáknak elegük lesz a tilalmakból. Ugyanez érvényes az olasz kormányfőre, aki hatalmas gazdasági nehézségekkel küszködik. Az euróövezet épp ezért hamarosan törheti a fejét, hogy miként segítsen neki. Alighanem egyedül az újonnan kibocsátandó koronavírus jelent kiutat. Ez most már Németország is belátja. Európa példátlan politikai és gazdasági kihívással szembesült. Ha a lakosság többsége úgy látja, hogy az elit jó döntéseket hoz, akkor erősödhet a demokrácia. Ha nem, akkor viszont gyengülni fog, ahogy az mindig is történni szokott a hasonló megpróbáltatások után.

A koronavírus okozta vihar el fog ülni, de a következő hetekben hozandó kormányzati és egyéni döntések évekre meghatározzák sorsunkat az egészségügyben, a gazdaságban, a politikában és a kultúrában, miután az emberiség talán az egész nemzedék legsúlyosabb világméretű válságával került szembe – írja Yuval Noah Harari, izraeli történész, akinek hírek szerint Orbán Viktor is nagy csodálója. Mint rámutat, gyorsan és határozottan kell cselekedni, de az eredmény egy másik világ lesz. Napjainkban egész országok válnak kísérleti nyulakká. Két választás különösen fontos: 1. az állami megfigyelő hálózat, illetve a polgárok jogai 2. a nemzeti elszigetelődés áll szemben a globális szolidaritással. A vírus visszaszorításának egyik módja, hogy a kormányok megfigyelik az embereket – a technológia segítségével kivétel nélkül mindenkit, 24 órán keresztül - és megbüntetik azokat, akik megszegik a szabályokat. Ebben Kína jutott a legelőbbre az okos telefonok és sok százmillió arcfelismerő kamera révén. Ha nem figyelünk oda, a járvány fontos vízválasztót eredményezhet, nem csupán azért, mivel a tömeges nyomon követés bevetté válhat olyan országokban is, amelyek idáig elutasították azt. Hanem, mert a hatalom nem csak arra kíváncsi, kivel tartasz kapcsolatot, hanem hogy mennyi a hőmérsékleted és a vérnyomásod. És a technológia nyaktörő sebességgel fejlődik tovább. A begyűjtött adatokat algoritmusok elemzik, így a kormány gyakorlatilag mindent tud rólad. Még azt is, hogy netán beteg leszel. Nem beszélve a politikai hovatartozásról, de még a személyiségről is. Onnantól kezdve pedig igen könnyű bennünket manipulálni. Legyen az akár valamilyen termék, akár a politika, amit ránk akarnak sózni. Mondhatni persze, hogy a jelenlegi, különleges intézkedések átmenetiek. Ám az ilyen lépéseknek megvan az a rossz tulajdonságuk, hogy könnyen jó időre a nyakunkon maradhatnak. A koronavírus fordulópontot jelenthet a magánszféra körül folyó küzdelemben. Hiszen az egészség általában fontosabb, mint az, hogy senki ne nyomuljon be a magánéletünkbe. Ám igazából lehet párhuzamosan élvezni mind a kettőt, csak éppen rossz választás elé állítanak bennünket. Az egészséget úgy is meg lehet őrizni, a ragályt úgy is meg lehet állítani, hogy nem rendezkedünk be totális megfigyelésre, és inkább az emberekre támaszkodunk. Ahogy pl. Dél-Korea, Szingapúr és Tajvan is leginkább a jól értesült lakosság együttműködésének köszönhetően szorította vissza a bajt. Nincs szükség központi szimatolásra és kemény büntetésre, ha mindenki tisztában van a tudományos tényekkel és a tömegek bíznak a hatóságokban. Ráadásul ez a módszer sokkal hatásosabb, mintha a rendőrség felügyeli a tudatlan népeket. Itt a tudományba, a politikába és a sajtóba vetett bizalom a lényeg, amit felelőtlen politikusok jócskán aláástak az utóbbi években. Most ugyanők kísértést érezhetnek, hogy a tekintélyelvűség útjára lépjenek, mondván: nem lehet a helyes lépést elvárni a közvéleménytől. Ám a mostani hasonló rendkívüli időszakokban könnyű helyreállítani a bizalmat. Lehet ugyan adatokat gyűjteni, csak azokat ne a mindenható kormány használja fel. Hagyják rám, hogy mit teszek az információ birtokában. Fontos viszont, hogy a hatalmat felelősségre lehessen vonni a döntéseiért. Továbbá ha tájékozott vagyok, azt is meg tudom mondani, hogy igazat állítanak-e a hatóságok, és a megfelelő politikát alkalmazzák-e a vírus ellen. Napjainkban választani kell: megbízunk-e a tudományos adatokban és egészségügyi szakértőkben, vagy inkább összeesküvés elméleteknek és a saját céljaikat forszírozó politikusoknak adunk hitelt. Ha mellényúlunk, búcsút mondhatunk a legfontosabb szabadságjogoknak, mert azt hisszük, hogy másként nem lehet megőrizni az egészségünket. Ami a nemzeti bezárkózás és a szolidaritás ellentétét illeti, mind a járványt, mind a nyomában kibontakozó gazdasági válságot csakis globális keretekben, együttműködéssel lehet megoldani. Ehhez először is meg kell osztani az adatokat az országok között. Ám ehhez is bizalom, valamint a kooperáció szándéka szükséges. Közös erőfeszítés kell a tesztkészletek és a lélegeztető gépek gyártásához is. Akkor gyorsabban meg lehet szervezni a termelést, valamint az igazságosabb elosztást is. A gazdaságban úgy van, hogy ha minden állam a saját érdekeit követi, annak a következménye zűrzavar és mélyülő válság. Globális akciótervet kell kidolgozni, amilyen gyorsan csak lehet. Ám jelenleg kollektív bénultság lett úrrá a világon. A G7-ek vezetői tétlenek és ezúttal az USA sem áll élükre. Jobban érdekli Amerika nagysága, mint az emberiség jövője. Még legfőbb szövetségeseit is cserbenhagyta. De ha esetleg taktikát vált a mostani kormányzat, akkor se sokan követnének egy elnököt, aki soha, semmiért nem vállal felelősséget, nem ismeri be a hibáit, viszont minden eredményt magának tulajdonít, míg a gondokért kizárólag másokra tolja a felelősséget. De a válság lehetőséget is kínál, mivel a járványnak rá kell ébresztenie az embereket, mekkora veszélyt jelent az átfogó egység hiánya. Választani kell, hogy maradunk-e ezen az úton, vagy inkább a globális szolidaritást akarjuk. Az előbbi meghosszabbítja a hatalmas nehézségeket, sőt további súlyos katasztrófákhoz vezet. A másodikkal viszont nem csupán a koronavírust gyűrhetjük le, hanem az emberiségre leselkedő minden ragályt és válságot a 21. században.