Hekkerek próbálnak nyerészkedni a járványon

Lebombázott kórházak, külföldre menekült orvosok - a koronavírus minden eddiginél nagyobb humanitárius katasztrófával fenyeget a Közel-Kelet háborúval sújtotta országaiban.

Hivatalosan eddig sem Jemenben, sem Szíriában nem észleltek egyetlen fertőzöttet sem, a hatóságok pedig mindent elkövetnek, hogy ez így is maradjon, hiszen az évek óta tartó fegyveres konfliktus következtében mindkét országban az összeomlás szélén áll az egészségügyi rendszer. Jemenben mind az északot uraló síita húszi lázadók, mind déli országrészeket ellenőrző nemzetközileg elismert kormány is bezáratta átmenetileg az iskolákat és felfüggesztette a polgári repülőjáratokat. A hatóságoknak azonban meg van kötve a keze, teljes határzár nem rendelhetnek el, mivel a lakosság 80%-a (nagyjából 24 millió ember) nemzetközi segélyekre szorul, így elengedhetetlen a élelmiszer, gyógyszer és más humanitárius szállítmányok fogadása. A felkelők uralta főváros, Szanaá repterének igazgatója úgy nyilatkozott az Al-Jazeerának, hogy óvintézkedéseket vezettek be, a segélycsomagokat egy teljes napig elzárva tartják a raktárakban, ezáltal csökkentve annak esélyét, hogy a felületükön esetlegesen megtapadt koronavírus megfertőzi a rakodó munkásokat. Szanaában 15 év után újranyitottak egy ruhagyárat, hogy szájmaszkokat varrjanak, egy másik üzemben pedig fertőtlenítőszereket készítenek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) amennyire tud, segít: védőfelszerelést és tesztkészleket biztosítanak mind a húsziknak, mind a nemzetközileg elismert kormány hatóságainak. Mindezek ellenére Jemen siralmas állapotban készül a koronavírus betörésére: az országban a polgárháború előtt rengeteg külföldi orvos praktizált, de a konfliktus miatt ők hazamenekültek, arról nem is beszélve, hogy nemcsak lélegeztetőgépekből van hiány, hanem sok kórházban még a működtetésükhöz szükséges áram sem feltétlenül biztosított. Az is sokatmondó, hogy a polgárháborús országban még a 2016 tavaszán kitört kolerajárványt sem sikerült megfékezni, pedig a kór terjedése a megfelelő higiénés körülmények között megelőzhető. Március elejéig több mint kétmillió jemeni kolera fertőzöttet és mintegy 3800 halálesetet regisztrált a WHO. A koronavírus Szíriában is súlyos fenyegetést jelent, kiváltképp az északnyugati Idlib tartományban felkelők uralta részein. A szír kormányerők és az orosz hadsereg az elmúlt három hónapban 84 kórházra és egészségügyi intézményre mértek légicsapást, a bombázásokban az orvosok és ápolók haltak meg, az épületek jelentős részük használhatatlanná vált. A térségben csaknem három hete tűzszünet van érvényben, de ez rendkívül kevés idő arra, hogy szinte teljesen leamortizált ellátórendszer felkészüljön a koronavírusra. Idlibben az orvosok még tesztelni sem tudnak a kórokozó után, pedig már észleltek gyanús megbetegedéseket és haláleseteket azokban a túlzsúfolt táborokban, ahova százezrek menekültek a rezsim legutóbbi offenzívája elől. A WHO várhatóan csak a héten küld tesztkészleteket a lázadóknak, ám a fertőzöttek azonosításának önmagában nem sokat ér, hiszen nincsen hova elkülöníteni őket - a táborokban olyan szűkös a hely, hogy egy-egy sátorban több családnak kell meghúzódni. A súlyos állapotú betegeknek pedig amúgy sincsen jó esélyük a New York Times New York Times beszámolója szerint a tartományban 3 millió emberre jut összesen 153 lélegeztetőgép. Habár a Szíriai Demokratikus Erők nevű kurd-arab milícia által uralt északi országrészeken valamelyest jobb állapotban van az egészségügyi rendszer az orvosok itt sem tudtak eléggé felkészülni a járványra. A tesztelési kapacitás hiánya is aggodalomra ad okot, habár egyelőre semmi jel nem utal a koronavírus megjelenésére. A damaszkuszi kormány igazgatta területeken már működik a tesztelési rendszer, már több mint száz beteget vizsgáltak meg, de hivatalosan egyiknél sem mutatták ki a koronavírust. Elképzelhető azonban, hogy más autoriter rezsimekhez hasonlóan a szír vezetés is próbálja eltitkolni a járványt. Az eddig megbízhatónak bizonyuló Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja nevű emigráns szervezet beszámolója szerint négy tartományban is felbukkant a koronavírus, amelyet valószínűleg a világjárvány Közel-Keleti gócpontjának számító Iránból hurcoltak be a Forradalmi Gárda tagjai.