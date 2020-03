Ön nyert? Mutatjuk a hatos lottó eheti nyerőszámait

A Magyar Orvosi Kamara etikai bizottsága hivatalból eljárást indít ellene.

A legszigorúbb egészségügyi protokoll alapján végezte orvosi munkáját Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) rektora, aki vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte, nem bizonyított, hogy külföldön fertőződött meg a koronavírussal. A rektor közlése szerint egy hónapokkal korábban betervezett, magáncélú külföldi utazáson vett részt Dél-Tirolban, ahonnan március 8-án, tehát a magyarországi hivatalos veszélyhelyzet - és egyúttal az egyetemi oktatás és betegellátás leállása - előtt érkezett haza. Az üdülés helyszíne az előzetes információk alapján nem tartozott a koronavírus által veszélyeztetett területek közé. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező, gyakorló orvosként utazása, ott tartózkodása, valamint hazajövetele során nem tapasztalt sem magán, sem a környezetén olyan jelet, amely akár a vírusfertőzés legkisebb gyanújára is okot adhatott volna.



Hazaérkezését követően orvosi munkáját - mint korábban is minden esetben - steril körülmények között, a legszigorúbb egészségügyi protokoll szerint végezte, így közlése szerint kizárt, hogy akármelyik pácienst fertőzésveszélynek tette volna ki. A rektor leszögezte, miután észlelte magán a betegségre utaló tüneteket, haladéktalanul és felelősségteljesen megtette a szükséges óvintézkedéseket.

Mint írta, bár Szegeden van néhány pozitív eset, ezek tőle teljesen függetlenek, a fertőzöttekkel semmilyen kapcsolatban nem állt. Szombaton az RTL Híradó számolt be arról, hogy Ausztriában volt síelni a Szegedi Tudományegyetem egyik orvosa, és amikor hazajött, nem vonult karanténba, hanem bement dolgozni. Azt pedig a Magyar Hang írta meg, hogy Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora a koronavírusos orvos, aki operált is, miközben már vírushordozó volt. A portál szerint Rovó Lászlót – aki egyébként a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója is –, csak jóval azt követően vetették alá vizsgálatoknak, hogy produkálta a koronavírus tüneteit. A professzor óvatlansága miatt a Rektori Hivatal munkatársainak karanténba kell vonulniuk. Rovó azonban bejárt az általa vezetett klinikára és operált is, ezért szombaton berendelték tesztre a fül-orr-gégészeti klinika dolgozóit. A Magyar Orvosi Kamara a Népszava érdeklődésére azt válaszolta, hogy Csongrád megyei területi szervezetének etikai bizottsága hivatalból és azonnali hatállyal eljárást indít a rektorral szemben. A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe szerint: „1) Az orvos egészségi alkalmasságával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül. 2) Az egészségügyi tevékenység végzésére alkalmasnak minősített orvos sem végezhet egészségügyi tevékenységet, amennyiben pillanatnyi állapota következtében a beteg számára nagyobb kockázatot jelentene a tevékenységével, mint amelyet annak elmaradásával okozna, ideértve az orvos fertőző betegségét is. (15) Az etikai szabályok betartása különösen fontos, ha szakmai rangja, közéleti szereplése miatt az orvos jól ismert, mert ez esetben magatartása, így esetleges etikai vétsége is általánosítható, és a közvélemény ebből az orvostársadalom egészére vonhat le negatív következtetést.” A MOK álláspontja szerint a rektornak mindezekre külön figyelemmel kellett volna lennie.