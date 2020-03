Spanyolországban több mint 3500 újabb fertőzést igazoltak egy nap alatt - meghosszabbítják a szükségállapotot

Spanyolországban több mint 3500 újabb koronavírus-fertőzést igazoltak az elmúlt huszonnégy órában, ezzel az eddig kiszűrt betegek száma meghaladta a 28500-zat - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium vasárnap.

"A hazafiasság és szolidaritás példája ezekben a napokban otthon maradni" - fogalmazott a kormányfő sajtótájékoztatóján miután videókonferencián egyeztetett az ország autonóm tartományainak vezetőivel az iskolabezárásokat és lakhelyelhagyási korlátozásokat tartalmazó intézkedések folytatásáról. A tervek szerint a kormány keddi ülésén fogadja el szükségállapotot meghosszabbító rendeletet, amelyet a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Pedro Sánchez beszámolt újabb intézkedésekről is, például kibővítik a hadsereg eddigi feladatait, a katonák a betegszállításban, a stratégiailag fontos létesítmények védelmében, továbbá az egészségügyi felszerelések szállításában is segédkezni fognak. Emellett forrást biztosítanak ahhoz, hogy az önkormányzatok házhoz szállított élelmiszerrel lássák el a rászorulókat. A miniszterelnök köszönetet mondott az embereknek az eddigi erőfeszítéseikért, de felhívta a figyelmet arra, hogy "a legrosszabb még hátra van". Elismerte a védőfelszerelés-utánpótlás nehézségeit és elmondta, hogy a következő órákban 1,3 millió szájmaszkot juttatnak el az egészségügyi dolgozóknak és a betegeknek, az egészségügyi minisztérium pedig összességében négy millió maszkot oszt szét a tartományok között. Pedro Sánchez hangsúlyozta: be kell rendezkedni önellátásra a védőfelszerelésekből, mert amíg nem lesz meg a SARS-CoV-2 elleni védőoltás "együtt kell élni ezzel a betegséggel", ha nem is a jelenlegihez hasonló intenzitással. Online érkezett újságírói kérdésekre elmondta: a járványra az Európai Uniónak közös választ is kell adnia és a lehető legtöbb erőforrását kell mozgósítania. Véleménye szerint egyebek mellett ki kell dolgozni egy Marshall-tervet a tagállamok járvány utáni megsegítésére, létre kell hozni egy európai munkanélküliségi alapot és az Európai Beruházási Banknak likviditási programot kell indítania. Spanyolországban a legfrissebb adatok szerint a betegség halálos áldozatainak száma 394-gyel nőtt egy nap alatt, összesen 1720-an veszítették életüket. A gyógyultak száma is növekedett, már 2575-en épültek fel. Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója madridi sajtótájékoztatóján kitért arra, hogy a fertőzöttek 12 százaléka, 3475 beteg egészségügyi dolgozó. Mint mondta, naponta 15-20 ezer közötti koronavírus-tesztet végeznek el, de ennek száma emelkedni fog az állam által vásárolt gyorstesztek segítségével, amelyek 20 percen belül mutatnak eredményt. Ezeket elsőként az akut esetek, illetve a veszélyeztetett csoportok, például az idősotthonokban élők szűrésébe, vizsgálatába vonják be - tette hozzá. A szaktárca adatai szerint az országban eddig több mint 355 ezer koronavírus-vizsgálatot végeztek el. A beszerzett 640 ezer darab gyorsteszt a napokban érkezik meg. Ezen felül vásároltak négy robotkészüléket is, amelyekkel a hagyományos tesztelés napi 80 ezerre növelhető.