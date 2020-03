Eddig több mint 318 ezer embert diagnosztizáltak koronavírussal a világon

A halálesetek száma meghaladja a 13 ezret.

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 318 662-re nőtt vasárnap délutánra szerte a világon a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 13 662, 94 704 ember meggyógyult. A baltimore-i egyetem összesítése szerint a vírusfertőzést 171 országban és területen mutatták ki.

- A korábbinál kevesebben, de még mindig több mint hatszázan haltak meg Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban az elmúlt 24 órában, s ezzel 5476-ra emelkedett a Covid-19 betegség eddigi áldozatainak száma - közölte az olasz polgári védelmi hatóság. - Spanyolországban több mint 3500 újabb fertőzést igazoltak az elmúlt 24 órában, ezzel az eddig kiszűrt betegek száma meghaladta a 28500-zat - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium. Pedro Sánchez miniszterelnök bejelentette, meghosszabbítják a szükségállapotot április 11-ig. Spanyolországban a legfrissebb adatok szerint a betegség halálos áldozatainak száma 394-gyel nőtt egy nap alatt, összesen 1720-an veszítették életüket. A gyógyultak száma is növekedett, már 2575-en épültek fel. Nagy-Britanniában vasárnapra 281-et ért el a halálos áldozatok száma, míg a regisztrált fertőzötteké 5683 volt. A brit védelmi minisztérium húszezer tartalékost mozgósított annak érdekében, hogy segítsenek eljuttatni az idős, beteg emberekhez az élelmiszert és egyéb alapvető napi szükségleti cikkeket. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint ha az ország nem fog össze az új koronavírus okozta járvány megfékezése végett, Nagy-Britanniában is olyan helyzet alakulhat ki, mint Olaszországban. Németországban lassuló ütemben növekedett az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma. Vasárnap délelőttig 22 364 esetet regisztráltak, ami 2516 esettel - 12 százalékkal - több az egy nappal korábbi 19 848-nál. A vírus okozta betegségben (Covid-19) elhunytak száma 68-ról 84-re emelkedett. Az 1,8 milliós Koszovóban 28-ról 31-re nőtt vasárnap késő délutánig a fertőzöttek száma, egy 82 éves, szív- és tüdőbetegségekkel küzdő férfi pedig belehalt az új típusú koronavírus-fertőzésbe. Bosznia-Hercegovinában nyolc határátkelő védelmét vette át a hadsereg, és karanténsátrakat állítottak fel, ahol a külföldről érkező boszniai állampolgároknak kötelezően 14 napot kell eltölteniük. A kétmillió lakosú Észak-Macedóniában egy 57 éves nő halt meg a fertőzés következtében. A nyugat-balkáni országban vasárnapig 114 fertőzöttet regisztráltak. Szerbiában meghalt a második beteg is, reggel 8 óráig 188 fertőzöttet regisztráltak. Romániában 433 embernél mutatták ki az új típusú koronavírust, 64 fertőzöttet pedig gyógyultnak nyilvánítottak. Regisztrálták a Covid-19 első halálos áldozatait: egy 67 éves rákbeteg és egy 74 éves cukorbeteg, koronavírussal is fertőzött páciens halt meg. Románia vasárnap 22 órától lezárja határait a külföldiek előtt, az ország területén pedig éjszaka korlátozzák a kijárást, felfüggesztik a fogorvosi rendelők tevékenységét, a bevásárlóközpontokban csak az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, tisztítók, és állateledel kereskedések tarthatnak nyitva. Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint vasárnap délutánra 3244-re nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma; ez az előző napi adathoz képest 15 százalékos növekedést jelent. A halottak száma a hivatalos bejelentés szerint 16. Törökország szombaton pedig részleges kijárási tilalmat rendelt el a 65 év feletti és krónikus betegségtől szenvedő állampolgárai számára. Vasárnapig 947 beteget regisztráltak, a járványban eddig 21 ember vesztette életét. Szlovákiában szombaton újabb 7 embernél mutatták ki a Covid-19 betegség kórokozóját, és így 185-re emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette be Marek Krajcí egészségügyminiszter vasárnap este.