Kormányzati segítséget vár az építőipar is

Az építőiparra is terjesszék ki a járulékfizetési könnyítéseket – kérik az építőipari vállalkozók.

Tízpontos javaslatcsomagot fogalmazott meg a koronavírus-járvány építőiparra gyakorolt hatásainak ellensúlyozására, a krízishelyzet elkerülésére az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ). Mivel a vállalkozások - az egészségügyi helyzetet szem előtt tartva - a lehető legnagyobb mértékben szeretnék folytatni a munkájukat, a szakszövetség a munkahelyek megtartását szolgáló kormányzati intézkedéseket tartja a legfontosabbnak. Ezért azt szeretnék, ha a kormány a járulékok megfizetésére vonatkozó átmeneti mentesítést április 1-től június 30-ig kiterjesztené az építőiparra is. Az építőiparban felmerülő költségek 50-60 százaléka a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költség. A bevételek csökkenése, elmaradása mellett a járulékok megfizetése alóli átmeneti mentesítés a foglalkoztatás fenntartását segíti – mutat rá az ÉVOSZ. A romló likviditási helyzetben az is fontos, hogy az elvégzett munka ellenértékéhez a vállalkozások minél előbb hozzájussanak – hangsúlyozzák, rámutatva: az idei évben az építőipari rendelésállomány 60 százalékát az állami és települési önkormányzatokkal kötött termelési érték jelenti. Ezért azt javasolják, ebben a körben kötelezően rendeljék el, hogy a közmegrendelő, az Államkincstár a befogadott számlákat 5 munkanapon belül fizesse ki, hogy aztán a generálvállalkozások mellett az alvállalkozók és beszállítók is gyorsan a pénzükhöz jussanak. Az építésgazdaság jelentős import termékeket is használ és beépít. A forint/euró árfolyam jelenlegi, nem várt mértékű alakulása az import beszerzéseknél rendkívüli mértékben megdrágítja ezen termékek beszerzését - hívták fel a figyelmet. A most érvényben lévő vállalkozási szerződéseknél összességében 335 forintos euróárfolyamon kalkulált a közmegrendelő és a vállalkozó egyaránt. Az építési beruházások nagy mértékben uniós forrásból finanszírozódnak, ahol a kormányzat euró alapon tudja lehívni a forrásokat. Így nem jelenthet különösebb költségvetési terhet a 335 forintos euró fölötti import-árveszteség rendezése, az árfolyamveszteség kormányzati kompenzációja – véli az ÉVOSZ. Javasolják azt is: éljen ajánlással a kormány a települési önkormányzatok felé, hogy a járvány időszakában az áruforgalom segítése érdekében lazítsák a behajtásokat korlátozó helyi rendeleteiket, és mérsékeljék a közterületfoglalási és behajtási díjaikat. Indítványozzák továbbá azt is, hogy a nagy volumenű építőanyagok szállításához az építésgazdaság területén működő vállalkozások kérhessék a belügyi szervek és a honvédség tehergépjárműinek és sofőrjeinek segítségét, közreműködését a fuvarozásokhoz.