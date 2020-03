Spanyolországban kétezernél több áldozata van a járványnak

Egy nap alatt 4500 új megbetegedést igazoltak a vizsgálatok.

Spanyolországban meghaladta a kétezret a koronavírus halálos áldozatainak száma - ismertette az adatokat Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója hétfőn Madridban. A járványügyi szakember elmondta: az összesen regisztrált fertőzések száma több mint 33 ezer, egy nap alatt 4500 új megbetegedést igazoltak a vizsgálatok. Az áldozatok száma 462-vel nőtt 24 óra alatt. A fertőzésből 3355-en épültek fel, ami további 780 gyógyult esetet jelent vasárnaphoz képest. Simón hangsúlyozta: a következő napok kritikusak lesznek, és számításaikból arra következtetnek, hogy a járvány a héten elérheti csúcspontját. Ekkor kell megkettőzni az erőfeszítéseket, nem pedig engedni belőlük, hogy ne alakuljon ki újabb fertőzési hullám - figyelmeztetett. Az egész országban jelen van a vírus, azonban a tartományok fertőzöttségében nagy eltérések mutatkoznak. A legtöbb megbetegedést, több mint tízezret a madridi autonóm közösségből jelentették, amelyet Katalónia és Baszkföld követ mintegy 6000 és 2500 fertőzöttel.

A lakosság arányában a legkevésbé érintett a két észak-afrikai exklávé, Ceuta és Melilla, a Kanári-szigetek, Murcia, valamint Andalúzia. A dél-európai országban a kormány által elrendelt szükségállapot második hetébe lépett. Az oktatási intézmények továbbra is zárva vannak, az üzletek közül csak az alapvető szükségletek ellátását biztosító boltok üzemelnek, a kijárás csak a munkába járáshoz engedélyezett. A korlátozások határideje április 11. A központi intézkedéseken túl a tartományi kormányok helyben egyéni szabályokat is hoznak, Katalóniában például a kijárás feltétele egy írásos dokumentum kitöltése, amelyet kinyomtatva vagy mobiltelefonra letöltve kell mindenkinek magánál tartani és igazoltatás esetén bemutatni. A hatóságok tájékoztatása szerint az emberek nagy többsége betartja a szabályokat, de ennek ellenére vannak kirívó esetek. Az elmúlt nyolc napban 577 embert vettek őrizetbe, amiért megszegte az előírásokat és ellenkezett a csendőrökkel, illetve a rendőrökkel. Bírságot összesen mintegy 60 ezer esetben szabtak ki. Hétfőn megszülettek az első ítéletek is a járványügyi intézkedések áthágása miatt; egy 40 éves nőt négy hónapos, egy 25 éves férfit két hónapos szabadságvesztésre ítélt a bíróság a Kanári-szigeteken. Mindketten büntetett előéletűek, és rövid időn belül többször is megszegték a lakhelyelhagyási korlátozásokat. Rajtuk kívül még egy autóst helyeztek előzetes letartóztatásba, aki elgázolt egy rendőrt, amikor el akart menekülni a közúti igazoltatás elől. A spanyol rendőrség beszámolt arról, hogy több spanyol kórházat ért számítógépes támadás az elmúlt napokban. Az egészségügyi dolgozók tömegesen kapnak vírusos e-maileket, amelyek rendkívül veszélyesek az intézmények számítógépes rendszereire, különösen a szükségállapot közepén. A rendőrség ismételten felhívta a figyelmet a járvánnyal kapcsolatban terjedő szándékosan megtévesztő információkra és álhírekre, amelyek célja, hogy félelmet és pánikot keltsenek. Példaként említett egy korábbi olaszországi börtönlázadásról szóló videófelvételt, amelyet úgy állítanak be, mintha épp Spanyolországban történne. Továbbá figyelmeztet olyan csaló internetes oldalak megjelenésére is, amelyek koronavírus-fertőzés gyanúja esetén diagnózis ígérnek.