A koronavírusra hivatkozva a nagykanizsai fideszes polgármester is átvette a város irányítását

Érdekes, csupa olyan helyen történik ilyen, ahol a fideszes polgármesterrel szemben ellenzéki képviselő-testületi többség van.

A nagykanizsai fideszes polgármester is átvette a város irányítását az ellenzékben lévő testülettől, a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Balogh László egyedül döntött az alpolgármester kinevezéséről, visszahívta a tanácsnokokat, és csökkentette a képviselők tiszteletdíját is - számolt be az RTL Híradó . A dolog igencsak kapóra jött Balogh Lászlónak, mivel hónapok óta nem tudott megegyezni az ellenzékkel az alpolgármesterek személyéről. Korábban ugyanígy saját kezébe vette a hatalmat Komló és Szekszárd szintén fideszes polgármestere.