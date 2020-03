MSZP: A Fidesz képviselője szembement az operatív törzs minden felszólításával

„Egy fideszes dezertált és a vírusterjedés pártjára állt” – fogalmazott a párt.

Hétfőn mi is beszámoltunk arról : a felhatalmazási törvény soron kívüli tárgyalásáról szóló parlamenti vitában vetette fel Szabó Tímea, hogy mit keres az ülésteremben a fideszes B. Nagy László, akinek önkéntes karanténben kellene lennie otthon, mivel egy március 15-i ünnepségen együtt volt Rovó Lászlóval, a Szegedi Tudományegyetem koronavírusos rektorával. Szabó Tímea szerint súlyos felelőtlenség, hogy a képviselő ezek után bement a parlamentbe. B. Nagy László korábban maga jelentette be a szeged.hu portálnak, hogy önkéntes karantént vállalt. Bangóné Borbély Ildikó szocialista képviselő le is fotózta a parlament üléstermében üldögélő fideszes képviselőt. Aki azért felvett egy maszkot és mindenkitől távol ült.