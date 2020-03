A nyugati arrogancia esete a koronavírussal

Versenyt futnak az idővel a késve startoló román hatóságok. A szigorú intézkedések bevezetése előtt azonban többszázezer ember tért haza a két legfertőzöttebb európai országból – Olaszországból és Spanyolországból.

Teljes kijárási tilalom lép életbe szerdától Romániában, a 65 év felettiek semmiképp nem hagyhatják el otthonaikat, elektromos nyomkövetőt kapnak az otthoni elkülönítésben lévők, új, forgalomkorlátozó intézkedések lépnek életbe, utcára vezényelik a hadsereget a koronavírus-járvány elleni intézkedések kézben tartásához, jelentette be kedden délben Klaus Johannis államfő. Az emberek csak munkába mehetnek, ehhez azonban szükséges a munkáltató igazolása, miszerint otthonról nem végezhető tevékenységről van szó. A lakosság csak élelmet vásárolni, vagy gyógyszertárba mehet, máskülönben tilos lesz a lakóhely elhagyása. A pillanatnyi fertőzési adatok tulajdonképpen nem indokolnák ezt a szigort, ám a hatóságok tisztában vannak azzal, hogy időzített koronavírus bomba ketyeg az országban. A kedd déli hivatalos adatok szerint Romániában 762 igazolt fertőzést tartanak számon, ami egy nap alatt 186 új megbetegedést jelent. Eddig 8 ember vesztette életét, 79-et nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 16 páciens szorul intenzív terápiás kezelésre az országban, közülük 6 személynek válságos az állapota. A fertőzöttek átlagéletkora 42 év, az utolsó 24 órában diagnosztizáltak 4 és 85 év közöttiek. Pillanatnyilag 5515 személy van hatósági karanténban, 83970-en pedig otthoni elkülönítésben., 12624 tesztet végeztek el, ebből 461-et magánlaboratóriumokban. Az egészségügyi dolgozók közül 103-an fertőződtek meg keddig a COVID-19 koronavírussal. Az országhatárokat a román hatóságok már hétfő este 22 órától lezárták. Ugyanekkor hatályba lépett a részleges kijárási tilalom is országszerte. Noha Romániában már március 10-től bezárták az iskolákat, 16-tól kezdődően pedig szükségállapot lépett hatályba, a belügyminisztérium hétvégi katonai rendelete további drasztikus szigorításokat vezetett be. Külföldi állampolgárok és hontalanok már nem léphetnek be Romániába, ennek ellenére a Magyarországon élő, de erdélyi családtagjaikért aggódóknak nem kell teljesen pánikba esniük. Az előírás alól kivételt képeznek ugyanis azok a külföldiek, akiknek román állampolgár családtagjaik élnek ott, és kényszerítő (orvosi vagy családi) okokból vagy más, humanitárius okokból kényszerülnek a beutazásra. Az 1980-as évek óta több mint 100 ezer erdélyi magyar települt át Magyarországra, sokan közülük már csak magyar okmányokkal rendelkeznek. Ám ők is tudják bizonyítani, ha családtagjuk, szüleik miatt kénytelenek átlépni a határt, hiszen magyar irataikban is ott szerepel a születési helyük. Amennyiben érvényes dokumentummal alá tudják támasztani, beléphetnek az országba a halaszthatatlan munkaügyben utazók is. A szükségállapot lejártáig, április közepéig, azonban a kijárási tilalom mindenkire, a beutazókra is vonatkozik, este 10-től reggel 6 óráig csak indokolt esetben hagyhatják el lakhelyüket az emberek. A román operatív törzs, a Stratégiai Kommunikációs Csoport közzétette azt a formanyomtatványt, amelyet kitöltve, kinyomtatva vagy telefonján bemutathatóan magánál kell hordoznia mindenkinek, aki a kijárási tilalom idején utcára lép. A kórházak működésében is radikális változást eszközöltek. Keddtől 14 napig csak sürgős esetekben utalnak be kórházba betegeket, és 48 órán belül hazaküldik azokat a pácienseket, akiknek a kezelése nem feltétlen igényel kórházi ápolást. A rendelkezés a magánkórházakra is vonatkozik. A román hatóságok a szinte elkerülhetetlen robbanásra számítanak. És nem véletlenül, az utóbbi napokban százasával emelkedik a fertőzöttek száma. Az utóbbi hetekben ugyanis nem hivatalos adatok szerint egy millió körüli román állampolgár tért haza nyugat-európai országokból, legtöbben a koronavírusjárvány által leginkább sújtott Olasz- és Spanyolországból. A román média Streinu Cercel, a bukaresti Matei Bals Járványkórház igazgatójának egy televíziós nyilatkozata alapján beszél egymillió emberről. Az igazgató főorvos egyben a román operatív törzs tagja is. A hivatalosan közölt számok összesítése alapján is több mint 250 ezer személyről van szó, csak a március 17-én megnyitott magyarországi humanitárius folyosón keresztül egy hét alatt 46 800 román állampolgár tért haza Nyugat-Európából. Hét végén a Szabad Európa Rádió honlapján egy olyan írást közölt, amely szerint 200 ezertől 900 ezerre tehető azon külföldről hazatértek száma, akik valamilyen módon elkerülték a karantént, vagy az otthoni elkülönítést. Olaszországban március 9-től rendeltek el országos karantént, a románok exodusa már ezt megelőzően megkezdődött, utána pedig fokozódott. A román hatóságok kezdetben még nem tudták kiszűrni azokat, akik a fertőzött olasz régiókból érkeztek, sőt egy idő után már azt sem mindig, ha egyáltalán Olaszországból jöttek. Román sajtóbeszámolók szerint sokan olasz rendszámú autóikat hátrahagyva vonatra szálltak, másokért otthoniak mentek el és úgy lépték át a határt, mint akik valamely szomszédos országból – Magyarországról, Szerbiából, Bulgáriából érkeznek. De sokan repülővel vagy hajóval tértek haza. A szigorú karanténintézkedésekig így sokan felelőtlenül terjesztették a vírust Romániában. Ha a hazatértek és a karanténban vagy otthoni elkülönítésben lévők számát összevetjük, látszik, hogy valóban időzített bomba ketyeg a szomszédban, ennek fényében nem túlzó a kórházak kiürítése és felkészítése arra, hogy víruskórházakká alakuljanak. A román operatív törzs hétfői adatai szerint az ország 1361 lélegeztetőgéppel és 2653 intenzív osztályi ágyszámmal rendelkezett, ezt próbálják megemelni az elkövetkező időszakra. Romániában 11 egészségügyi központban végeznek teszteket. A napi tesztkapacitás 1100–1200, ennek bővítését ígérték. Az operatív törzs jelezte, 2 millió tesztre kötött szerződést egy dél-koreai gyártóval. Az időzítő ketyeg. Az egészségügyi hatóságok szerint immár követhetetlenné vált Romániában a koronavírus-fertőzések útvonala. Hétfőn már a friss fertőzöttek és halálos áldozatok között is több olyan volt, aki nem járt külföldön, és kapcsolatba sem került igazoltan fertőzött személlyel. A kórházakban is egyre inkább ellenőrizhetetlen a fertőzés terjedése. A Suceava megyei sürgősségi kórházat be kellett zárni, miután kedd reggelre az egészségügyi személyzet 53 tagjánál mutatták ki a vírust. A székelyföldi Sepsiszentgyörgyön egy sízésből hazatért és munkába állt nőgyógyász miatt fertőződött meg 5 dolgozó, ami miatt karantén alá kellett helyezni a kórház szülészet-nőgyógyászat, újszülött osztályait és szülőszobáját, az orvos ellen pedig bűnvádi eljárás indult.