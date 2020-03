Az MNB szerint nagy meglepetés lesz a gazdaságban

Nem süllyed recesszióba a magyar gazdaság , idén 2-3 százalékkal nőhet a magyar GDP a MNB ma kiadott új előrejlése szerint. Az infláció normalizálódik. Rendkívül pozitív prognózist készített az MNB.

Optimista előrejelzést adott ki a Magyar Nemzeti Bank: szerintük nem kerül recesszióba a magyar gazdaság, az idei növekedés elérheti a 2-3 százalékot is, 2021-ben pedig 4-4,8 százalékos növekedést várnak. Ezzel a prognózissal a jegybank szembehelyezkedik az elemzőkkel, de még a kormánnyal is, amely az utóbbi napokban egyre sötétebb képest fest a gazdasági várakozásokról. Az MNB friss prognózisa szerint az infláció a tavalyi 3,4 százalék után éves szinten 2,6-2,8 százalékra lassul, jövőre a gazdaság felpörgésével megint gyorsabban emelkednek majd az árak, 2021-re 3,4-3,5 százalékos pénzromlást várnak. A jegybank Monetáris Tanácsának (MT) helyzetkiértékelése szerint a globális koronavírus-járvány rendkívüli kihívások elé állítja a világ gazdaságait. A szokásosnál is lényegesen bizonytalanabb, gyorsan változó környezetben a gazdaságpolitika feladata a reálgazdasági következmények tompítása, a gazdaság újraindításának megalapozása és a társadalmi kohézió támogatása – olvasható a MT keddi üléséről kiadott közleményben. A jegybank ezen rendkívüli makrogazdasági környezetben is az árstabilitás elérése és fenntartása, a pénzügyi stabilitás megőrzése, valamint a Kormány gazdaságpolitikájának támogatása. Ezen feladatokkal összhangban az MNB koordinált lépéssorozatról hozott döntést, amelynek célja a szükséges likviditás minden gazdasági szereplőhöz történő eljuttatása. A Magyar Nemzeti Bank a törvényi mandátumának megfelelően minden rendelkezésére álló eszközt alkalmaz a magyar gazdaság, a pénzügyi rendszer és a társadalom védelme érdekében - írták. A járvány okozta negatív gazdasági hatások mérséklése és a szükséges mértékű likviditás biztosítása érdekében a Magyar Nemzeti Bank már korábban összehangolt intézkedések bevezetése mellett döntöttAz MNB mintegy 2600 milliárd forinttal növeli a bankrendszer számára potenciálisan elérhető likviditást, kezdeményezte a hitelmoratórium bevezetést, amit a kormány meg is tett. A Monetáris Tanács (MT) a mai ülésén további, likviditásbővítő intézkedésekről is döntött. A jegybank új, fix kamatozású hitel bevezetéséről határozott 3, 6 és 12 hónapos, illetve 3 és 5 éves futamidőkön. A hitelt az MNB fix kamaton nyújtja korlátlan likviditás mellett. Emellett az MNB további döntésig felmentést ad a tartalékkötelezettség alól. A Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az infláció a következő hónapokban a jegybanki cél alá csökken, majd fokozatosan 3 százalékon stabilizálódik. A MT fokozott figyelemmel kíséri és folyamatosan értékeli a beérkező adatokat, valamint a koronavírus-járvány makrogazdasági és pénzpiaci hatásait. A járvány okozta kihívások kezelésében kiemelt fontosságú a szükséges mértékű pénzbőség biztosítása a gazdaság számára. A Monetáris Tanács kész további likviditásbővítő intézkedéseket hozni – zárul a közlemény