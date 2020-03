RTL Klub: Lázas, kétgyerekes anya, köhögő idős nő is hiába kérte a vírustesztet

Ha érdemi válságkezelő döntéseket tartalmazna a kormány veszélyhelyzetre vonatkozó törvényjavaslata, az ellenzék támogatná azt – minden ellenzéki frakcióvezető és felszólaló ezt hangsúlyozta a Parlamentben a jogszabály keddi általános vitájában.

Többen azt is megjegyezték, hogy az elmúlt napokban az is világossá vált: a házszabálytól való eltéréshez szükséges négyötödös többség megszerzésére tett kísérlet csak egy olyan színjáték volt a Fidesz részéről, amit az ellenzéki pártok lejáratására, démonizálására használtak fel.

A vita során elsőnek felszólaló Varga Judit igazságügyi miniszter azt mondta, hazugság, hogy a kormány meghatározatlan idejű, korlátlan felhatalmazást akar magának. - A helyhatósági és parlamenti választásokat az Alaptörvény rögzíti, ezeknek meghatározott időpontja van, ezt nem érinti semmilyen különleges jogrend - mondta. Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető arról beszélt, az ellenzék szándékosan 60 vagy 90 napos határidőt szeretne a törvénybe tenni, mert éppen ebben az időszakban nem garantált, hogy az Országgyűlés zavartalanul ülésezhet majd, így a kormány ezt úgysem tudja támogatni. (Erre Nunkovics Tibor a Jobbik frakcióvezető helyettese azt felelte, akár 360 napot is elfogadnának, csak legyen határidő.)

Varga-Damm Andrea a Jobbik vezérszónoka szerint ha a kormány jóhiszemű lenne, akkor határidő nélkül is beleírhatná a törvénybe, hogy a járványügyi veszélyhelyzet feltételei akkor szűnnek meg, amikor az ENSZ egészségügyi szervezete ezt megállapítja.

Tóth Bertalan MSZP-elnök szerint a kormánypártok és a kormánymédia a törvény ürügyén a legundorítóbb módon uszít az ellenzékkel szemben. - Nem az ellenzék, hanem a vírus az ellenség, igaz, ezt Habony Árpád módszereivel nem lehet listázni, kiplakátolni - fogalmazott. Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció képviselője szerint a kormány a törvény kapcsán azt mondja, nagyobb felhatalmazásra van szüksége, mint amit ilyen helyzetben a katasztrófavédelmi törvény garantál, de azt nem tudja megmondani, mire is használná ezt.

Az LMP-s Csárdi Antal szerint látszik, hogy a Fidesz attól fél, a betegség terjedése miatt elveszítheti a kétharmados többségét. - A járvány kezelésének nem a média, vagy az ellenzék árt, hanem az, hogy az operatív törzs sajtótájékoztatóin újságírókat sértegetnek - mondta. A Párbeszédes Kocsis Cake Olivio szerint illúzió, hogy a kormány bármely helyzetben önmérsékletet tanúsítana, ez ugyanis olyan esetekben is megjelenhetne, amiről ma nem is beszélünk: például megszűnhetne minden közbeszerzés - fogalmazott.