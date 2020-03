„Ez a felvételek kora” - véli Rohmann Ditta gordonkaművész

Rohmann Ditta közösségi oldalán osztotta meg otthon készült Bach-felvételét. A gordonkaművész a koncert nélküli időszakról mesélt a Népszavának.

Mit csinál a szél, ha nem fúj?, azaz hogyan dolgozik a zenész, színész vagy a filmes karanténba zárva – a következő napokban, hetekben, talán hónapokban erről beszélgetünk művészekkel. Elsőként Rohmann Ditta gordonkaművésszel. - Együttesben nem, csak szólóban játszom, ezért alapvetően a fellépéseim elvesztését jelenti ez az időszak – mesél szerencsés helyzetéről Rohmann Ditta csellóművész, a Zeneakadémia tanára. - Két fellépésem lett volna Angliában, amikor március 9-én lemondtam ezeket, ők még annyira nem értették az okát, hogy felkértek helyettem valaki mást. Azóta persze kiderült, hogy a koncertet nem rendezik meg – utal az országok közötti fáziskésésre. - A fáziskésés más szempontból is komoly akadály, ugyanis a skype, messenger chat, és egyéb online csatornák az együttmuzsikálásra nemigen alkalmasak, hiszen a net néhány másodperces késései könnyen kakofóniát teremthetnek. - Parkolópályára került a havi egy-két alkalmas sorozatom, májusban pedig Kobajasi Kenicsiróval és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával játszanék, ez utóbbit - ahogy egyelőre a Budapesti Tavaszi Fesztivált sem - még nem mondták le. Májusra tervezünk lemezfelvételt is, ez is bizonytalanná vált. Ez a bizonytalanság a legnehezebb, hiszen eddig egy-két évre terveztünk – írja le a helyzetet Rohmann Ditta. - Most viszont olyan dolgokat csinálok zeneileg, amelyekre amúgy nem lenne időm. Régóta tervezett, de az aktuális koncertek miatt mindig félretett darabokat veszek elő, más hangszerfelszereléssel, például barokk bélhúrral gyakorolok, többsávos felvételeket készítünk a családdal, kísérletezem, improvizálok – árulja el, hogyan profitál is ebből az időszakból. - Meglep, hogy senki nem számított minderre. Biztos vagyok benne, hogy ahogy szeptember 11. után, úgy a koronavírust követően is más lesz a világ. A legérdekesebb a személyes kapcsolatok és gesztusok megváltozása lesz. Lesz-e kézfogás? Barátok átölelik-e egymást ezek után? – beszél kíváncsiságáról is. - Bár a koncertek biztosítják a jövedelmem nagy részét, szerencsére van főállásom, ezért én nem vagyok nagyon nagy bajban. Szabadúszó kollégáim számára azonban a zenekari koncertek és próbák, kisebb formációkban vagy szólóban való fellépések elmaradása katasztrófa. Tudok már olyan impresszárióról is, amely csődbe ment. Az elmúlt hetek nagy tanulsága, hogy ezentúl a szerződésekben kellene rendelkezni valamilyen módon az ilyen szituációkról is – veti fel a csellista. Rohmann Ditta Bach: G-dúr első csellószvitjének prelűdjét játssza azon a felvételen, amelyet Facebook-oldalán osztott meg. Ezt ingyen lehet látni és hallani, de érvényes gondolatnak tartja az online tartalmakra való előfizetést is. - Ez a felvételek kora. Vannak olyanok, amelyekért jogdíjat kapok a Youtube-tól, de szerintem elég hamar eljön az idő, amikor más platformokhoz is csak regisztrálva lehet hozzájutni. És talán nem túlzott optimizmus, ha bízom abban, hogy amit mi csinálunk, tud olyan felemelőt adni, hogy ne kelljen pénztárosnak mennünk.