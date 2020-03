A Disney+ is csökkent

Thierry Breton, az Európai Bizottság digitális politikával foglalkozó biztosa múlt héten szólította fel a két legnagyobb digitális streaming szolgáltatót, a Netflixet és a Youtube-ot, hogy korlátozzák a szolgáltatásaikkal járó adatforgalmat.

A lehető legjobb vagy legrosszabb időpontban terjeszkedik a Disney+? – ez a nagy kérdés a sreamingháborúval kapcsolatban, miután március 24-én az amerikai stúdió elindította a szolgáltatását hét európai országban: az Egyesült királyságban, Írországban, Ausztriában, Németországban, Svájcban, Olaszországban, Spanyolországban. A tervek szerint Franciaországban is tartják az április 7-re kitűzött dátumot. Egyrészt ideális az időpont, hiszen a koronavírus miatt most a potenciális előfizetők otthon ülnek, várva az új filmeket, mert most ez jelenti a szabadság illúzióját. Ugyanakkor ez a legrosszabb időszak is az induláshoz, mert, mint ahogy lapunk is hírül adta, múlt héten Thierry Breton, az Európai Bizottság digitális politikával foglalkozó biztosa felszólította a két legnagyobb digitális streaming szolgáltatót, a Netflixet és a Youtube-ot, hogy korlátozzák a szolgáltatásaikkal járó adatforgalmat, azaz alapvetően ne HD, hanem SD felbontásban kínálják a tartalmaikat. A két mogul megfogadta a tanácsot és 25 százalékkal csökkentettek is. A Disney+ nem fújta le nyugat-európai startját, de bejelentették, hogy ők is 25 százalékkal csökkentik a tervezett adatforgalom mennyiségét. Magyarországra a szolgáltatás az ütemterv szerint 2020 harmadik negyedévében fog elindulni – remélhetőleg már egységes környezetben. Az elemzők szerint azonban nem csak az adatmennyiség korlátozásával kell a Disney-nek megküzdenie. Bár a cég a Tweneth Century Fox felvásárlásával most a világ legjelentősebb archívumával rendelkezik, a felnőtteknek szóló tartalom (mint például az Alien franchise) nem része ennek, a Hulu nevű platformra került, amely jelenleg csak az Egyesült Államokban szolgáltat.