Benéz 300 forint alá a benzin ára

A gázolaj viszont most sem lesz olcsóbb.

Pénteken újabb 10 forinttal lesz olcsóbb a benzin, ezzel az átlagára a lélektani 300 forint alá kerül és 298 forint lesz a hazai kutakon - írja a holtankoljak.hu. Csak ezen a héten 20 forinttal csökkent a benzin ára, március eleje óta pedig (a pénteki -10 forintot is számolva) összesen 85 forinttal. Március eleje óta a gázolaj is olcsóbb lett, de csak 58 forinttal, így egyre nagyobbra nyílik az olló a kétféle üzemanyag ára között. A gázolaj ára ezen a héten nem változott, így az átlagára továbbra is 335 forint. Az árcsökkenést a kőolaj árának drámai zuhanása eredményezi, amit pedig a koronavírus miatti pánik, illetve a szaúdi-orosz olajháború okoz. A világpiacon akkorát esett az olajár (a januári 65 dollár körüli szintről 20 dollárra), hogy azt még a forint szintén komoly gyengülését is felülmúlja. Pedig a forint a dollárhoz képest nagyot esett: a január eleji 295-ös árfolyam március 20-án 335-ig ment fel és most is 325-330 között mozog.