Több űrmissziót is szüneteltet az Európai Űrügynökség

Olyan anonim alkalmazást fejlesztett egy magyar cég, amely képes összevetni a felhasználók tartózkodási helyét.



Mobilappot fejleszt egy magyar csapat, amely megmondja, hogy találkoztunk-e koronavírusos beteggel az elmúlt 14 napban, mikor, mennyire volt közel hozzánk és mennyi ideig tartózkodtunk egymás közelében – írja a portfolio.hu . Facebook posztban jelentette be egy magyar IT-fejlesztő cég alapítója, hogy egy ingyenes, nyílt forráskódú koronavírusos appot (VirusContact) építenek saját erőforrásból, az app már jövő hétre elkészülhet. A cég az app elindításához egészségügyi szervezet partnert keres, akár a WHO-nak is odaadnák a nyílt forráskódú fejlesztésüket, mely már jövő hétre elkészülhet. A szóban forgó fejlesztő cég egy kisebb, négy fős, budapesti székhelyű IT-fejlesztő vállalkozás, a Visual Cortex Kft., melynek Werderits Krisztián az alapítója. Az app teljesen anonim. Ha valakiről kiderül, hogy beteg, nyilván az első dolga értesítenie azokat, akikkel kapcsolatba lépett, érintkezhetett, felhívja a családtagjait, barátait, kollégáit. De azokat, akikkel esetleg tömegközlekedési eszközön vagy egy boltban, utcán találkozott, nem tudja értesíteni. Az app viszont képes megjegyezni, és összevetni a felhasználók tartózkodási helyének adatait, és a bluethooth kapcsolatnak köszönhetően azt is, mekkora távolságra voltak egymástól, illetve mennyi ideig tartózkodtak egy helyen. Ha valaki beállítja magáról, hogy pozitív lett a koronavírusra a tesztje, akkor – ha a többi felhasználó ezt kéri - értesítik azokat, akik az elmúlt 14 napban keresztezték az illető útját, egymás mellett 10 méteres körzetben tartózkodtak. Az app önkéntes alapon működik, azaz nem egy hivatalos adatbázisból, hanem a „közösségi” adatokból építkezik. Azt fogja koronavírusosnak jelezni, aki magáról ezt állítja az appban egy nyilatkozatban. Az appon keresztül átadott adatokat egy még ki nem választott, nagy, biztonságos felhőszolgáltató felhőjében tárolják a tervek szerint, 14 nap elteltével pedig automatikusan törlik ezeket. Itt felhívják a figyelmet arra, hogy bűncselekményt követ el, aki hamisan nyilatkozik erről. Az alkalmazással felmerülnek kockázati kérdések is, melyet mindenkinek magának kell mérlegelnie. Kérdés, hogy elhisszük-e, hogy a koronavírusra pozitív tesztet jelölők igazat mondanak-e, használják-e majd az appot, és tényleg bejelölik-e magukat majd, illetve nem akarják-e ezt egyesek a figyelmeztetés ellenére félelemkeltésre, pánikokozásra használni.

Hőmérővel a járvány ellen Hetekkel a járványügyi hatóságok előtt jár egy amerikai kisvállalkozás, amely meg tudja jósolni, hol lesz a koronavírus-járvány következő gócpontja. A Kinsa nevű cég digitális hőmérői egy telefonos alkalmazáson keresztül szerverekre töltik fel a mért testhőmérsékleteket. Ennek alapján egy algoritmus automatikusan megmutatja, hol térnek el az észlelt adatok a normális esetben várhatótól. Az alig két és fél éves New York-i startup már komoly tapasztalatokkal rendelkezik az influenzajárványok terén, most pedig a koronavírus fertőzés terjedése kapcsán is hasznos tanácsokkal tud szolgálni. Az amerikai szövetségi járványügyi központ, a CDC az orvosi rendelők heti összesítő jelentéseit használja a saját prognózisaihoz, míg a Kinsa adatbázisa jelen időben mutatja, hogy hol emelkedik a felhasználók testhőmérséklete. A CDC ennek ellenére hivatalosan egyelőre nem használja a Kinsa adatait. H. G.